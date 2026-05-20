İ L A N

T.C. BURSA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/241 Esas

DAVALI : RAHMİ TİRYAKİ

Davacı GÜL TİRYAKİ Davalı RAHMİ TİRYAKİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Gül Tiryaki tarafından 06/05/2025 tarihli dava dilekçesinde; '' davalı ile 2024 yılından beri evli olduklarını, müşterek beş tane çocukları olduğunu, yurt dışında çalışmaya gittiğini, ilk zamanlarda maddi yönden yardım ettiğini, daha sonra kendisine ulaşamadığını, kiracı olduğunu, müşterek çocuklarına kendisinin baktığını, davalı ile anlaşamadıklarını bu nedenlerle davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. " talep ettikleri anlaşılmakla; Bingöl ili Karlıova ilçesi Serpmekaya mah. Cilt No:30, hane no:2 BSN no:90'da nüfusa kayıtlı, Kıyasettin ve Sabriye oğlu, 26/03/1982 doğumlu, 31177169320 T.C. Kimlik Nolu Rahmi Tiryaki'nin 02/06/2026 günü saat 09:20'da Bursa 9. Aile Mahkemesi duruşma salonunda (C blok kat:1) hazır bulunması aksi halde "Tebliğden iki haftalık kesin sürede H.M.K.'nun 129. md. göre cevap dilekçesi verilebileceği, aksi halde H.M.K.'nun 128. md. göre dava dilekçesindeki vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, H.M.K.'nun 129/2 yollamasıyla 121. md. göre, cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin davacı sayısından bir fazla olacak şekilde Mahkememize verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyaların bildirilmeniz ve Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. ( İlanen tebliğ son ilan tarihiden 7 gün sonra yapılmış sayılır.) HMK139.Mad.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02472262