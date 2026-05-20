Giriş Tarihi: 21.05.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ELAZIĞ
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/76 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/76 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 01/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı İstenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Korucu köyü Çay mevkii 118 Ada 51 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimi % 1-3 bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; killi tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, tarım arazisi niteliğindedir.İl Özel idaresinin Bahse konu parseller plansız alanda kaldığını bildirmiştir. Elazığ Belediyesinin 11/09/2025 tarih ve 94650 yazısında mücavir alanlar sınırı dışında kaldığı belirtmiştir. Elazığ TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğünün 1604620 sayılı cevabi yazısında; Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarımızın korunması şartıyla söz konusu taşınmazın satışında Kurumumuzca sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.
Yüzölçümü : 11.125,52 m2 Kıymeti: 5.562.760,00 TL KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak: M: 775 M2 lik kısım üzerinde tek genel müd. lehine irtifak hakkı. Lehtar: TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU(TEK) Tarih: 29/12/1983 Yevmiye: 3327
09/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
