T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : 01/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı İstenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Korucu köyü Çay mevkii 118 Ada 51 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimi % 1-3 bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; killi tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, tarım arazisi niteliğindedir.İl Özel idaresinin Bahse konu parseller plansız alanda kaldığını bildirmiştir. Elazığ Belediyesinin 11/09/2025 tarih ve 94650 yazısında mücavir alanlar sınırı dışında kaldığı belirtmiştir. Elazığ TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğünün 1604620 sayılı cevabi yazısında; Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarımızın korunması şartıyla söz konusu taşınmazın satışında Kurumumuzca sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Yüzölçümü : 11.125,52 m2 Kıymeti: 5.562.760,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak: M: 775 M2 lik kısım üzerinde tek genel müd. lehine irtifak hakkı. Lehtar: TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU(TEK) Tarih: 29/12/1983 Yevmiye: 3327