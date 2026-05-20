Giriş Tarihi: 21.05.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ESKİŞEHİR
İCRA DAİRESİ
2026/7522 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7522 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Tapu Kaydı:Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Beyazaltın mahallesi.171 ada 12 parsel . Parsel yüzölçümü 20.900,84 m², tarla olan taşınmazın tam hissesi.İmar durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında kalmaktadır.
Adresi : Beyazaltın Mahallesi Tepebaşı/Eskişehir
Kıymeti : 3.135.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir, dosyasındadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:12
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:12
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu Kaydı: Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Yeni Mah. 847 ADA 29 Parsel . ana taşınmaz yüzölçümü 273,79 m², ana taşınmaz niteliği üç katlı kargir bina olan, 30/264 arsa paylı, 1. kat bağımsız bölüm no:5 olan mesken nitelikli taşınmazın tam hissesi. İmar durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat (B-3) ticaret alanına isabet etmekte olup, riskli alan sınırı içerisinde kalmaktadır.Arşiv mimari projesine göre net 68,06 m², brüt 87,26 m² alanlı mesken, kömürlük eklentisi net 6,54 m² olmak üzere kömürlük alanı dahil mesken net 74,60 m² alanlı olup, 2 oda, salon, mutfak, antre, wc, banyo ve 2 adet balkondan oluşmaktadır.
Adresi : Yeni Mah. Midilli Sok. No 2/5Tepebaşı/Eskişehir Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Kıymeti : 2.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:44
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 11:44
18/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02473446