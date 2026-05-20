T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2025/104 Esas

KARAR NO : 2026/65

C.SAV.ESAS NO : 2014/1359

KATILAN : SALAH EDDİN NAES, ve oğlu, doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Mah. 149. Sk. No: 18 Reyhanlı/ HATAY adresinde oturur.

SANIK : MURAT TÜRE, MEHMET ve ALİYE oğlu, 05/08/1973 REYHANLI doğumlu, , , mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Basit Tehdit, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 10/07/2014

VERİLEN CEZA MİKTARI : MAHKUMİYET

KARAR TARİHİ : 10/02/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Murat TÜRE hakkında Basit Tehdit, Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (Mahkumiyet) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı katılanın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın Katılan Salah Eddin Naes'e tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 08.05.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02472925