İ L A N

T.C. SAMSUN 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/322 Esas

DAVALI : TAYFUR DAĞHAN

Davacı Ayşe Dağhan tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda;

Davacı Ayşe Dağhan dava dilekçesinde özetle; davalı ile 1993 yılında evlendiklerini, müşterek iki çocuklarının bulunduğunu, davalının evlilik birliği içerisinde davalıyı aldattığını, üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmediğini, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek tarafların boşanmalarına, davacı lehine 1.000.000,00 TL maddi ve 1.000.000,00 TL manevi tazminat ile aylık 15.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

16/06/2026 günü saat 11:35'te yapılacak olan ön inceleme duruşmasına HMK 139. Maddesi uyarınca taraflara "Belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasında hazır bulunmanız, gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 150. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli mazeretiniz olmaksızın duruşmaya gelmediğiniz takdirde gelen tarafça davanın takip edilmemesi veya her iki tarafın da gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği,

20/11/1969 Bayburt doğumlu, Cemil ve Ayşe'den olma davalı TAYFUR DAĞHAN; İş bu ilan metninin ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarı ile HMK 122. Madde gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde DAVAYI İNKAR ETMİŞ KABUL EDİLECEĞİNİN TESPİTİNE, ihtar ve İLANEN TEBLİĞ olunur.

