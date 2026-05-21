Giriş Tarihi: 22.05.2026 00:00

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki muhtelif mahallelerde bulunan arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.       

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

Sıra

Mahalle

Ada

Parsel

M2

Nitelik

Kat

KAKS TAKS

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Tacin

4687

2

6431,00

Arsa

5

1,50 0,60

180.068.000,00

5.402.040,00

2

Taşpazar

7408

1

7799,96

Arsa

6

1,00 0,60

117.000.000,00

3.510.000,00

3

Taşpazar

7408

2

6735,96

Arsa

6

1,00 0,60

101.000.000,00

3.030.000,00

4

Taşpazar

7402

2

1253,68

Arsa

3

0,90 0,30

17.551.000,00

526.530,00

5

Taşpazar

6074

9

5726,40

Arsa

6

1,00 0,60

105.000.000,00

3.150.000,00

6

Taşpazar

6074

10

5726,40

Arsa

6

1,00 0,60

110.000.000,00

3.300.000,00

7

Taşpazar

6074

11

5729,39

Arsa

6

1,00 0,60

125.000.000,00

3.750.000,00

8

Taşpazar

5230

18

3199,00

Arsa

6

1,00 0,60

60.000.000,00

1.800.000,00

9

Taşpazar

5230

19

3035,00

Arsa

6

1,00 0,60

56.000.000,00

1.680.000,00

10

Taşpazar

2422

2

4168,21

Arsa

8

3,00 0,60

300.000.000,00

9.000.000,00

11

Taşpazar

9248

4

3169,02

Arsa (Ticari+ Konut)

8

2,40 0,60

99.000.000,00

2.970.000,00

12

Kırımlı

118

1

4096,32

Arsa

2

0,50 0,25

14.337.000,00

430.110,00

13

K. Bölcek

4432

2

8527,00

Arsa

8

2,40 0,60

135.000.000,00

4.050.000,00

14

Zafer

6603

1

13821,54

Arsa

6

1,00 0,60

69.100.000,00

2.073.000,00

15

Zafer

6604

1

14761,38

Arsa

6

1,00 0,60

73.800.000,00

2.214.000,00

16

Zafer

6605

1

12124,88

Arsa

6

1,00 0,60

60.600.000,00

1.818.000,00

17

Zafer

6612

1

11670,84

Arsa

6

1,00 0,60

58.350.000,00

1.750.500,00

18

Zafer

6613

1

11033,12

Arsa

6

1,00 0,60

55.200.000,00

1.656.000,00

19

Zafer

6614

1

18037,26

Arsa

4

0,60 0,60

81.150.000,00

2.434.500,00

20

Zafer

6615

1

8631,40

Arsa

6

1,00 0,60

43.150.000,00

1.294.500,00

21

Zafer

6628

1

5638,94

Arsa

2

0,50 0,50

24.250.000,00

727.500,00

22

Zafer

6629

1

13409,58

Arsa

6

1,00 0,60

67.050.000,00

2.011.500,00

23

Zafer

6630

1

14005,74

Arsa

6

1,00 0,60

70.000.000,00

2.100.000,00

24

Zafer

6631

1

17996,76

Arsa

4

0,60 0,60

81.000.000,00

2.430.000,00

25

Zafer

6632

1

17037,07

Arsa

4

0,60 0,60

76.700.000,00

2.301.000,00

26

Zafer

6633

1

12943,57

Arsa

6

1,00 0,60

64.700.000,00

1.941.000,00

27

Zafer

6634

1

5372,45

Arsa

6

1,00 0,60

26.850.000,00

805.500,00

28

Zafer

6636

1

7677,01

Arsa

2

1,00 0,60

33.000.000,00

990.000,00

29

Zafer

6637

1

11492,30

Arsa

6

1,00 0,60

57.500.000,00

1.725.000,00

30

Zafer

6638

1

10468,65

Arsa

6

1,00 0,60

52.350.000,00

1.570.500,00

31

Zafer

6639

1

14923,61

Arsa

6

1,00 0,60

74.600.000,00

2.238.000,00

32

Zafer

6641

1

9881,92

Arsa

6

1,00 0,60

49.400.000,00

1.482.000,00

33

Zafer

6607

1

2836,50

Arsa

2

1,00 0,60

15.598.000,00

467.940,00

34

Bahçesaray

8200

1

5015,50

Arsa (Sanayi Alanı)

0

0,50 0,50

50.000.000,00

1.500.000,00

35

Paşacık

7426

2

4824,56

Arsa

8

1,40 0,60

120.000.000,00

3.600.000,00

36

Ereğlikapı

5442

1

8454,00

Arsa

4 ve 6

1,20-1,80 0,30

169.000.000,00

5.070.000,00

37

Ereğlikapı

5439

5

3714,00

Arsa

6

1,80 0,30

74.000.000,00

2.220.000,00

38

Ereğlikapı

5437

2

1278,00

Arsa

4

1,20 0,30

19.000.000,00

570.000,00

39

Ereğlikapı

5437

3

1346,00

Arsa

4

1,20 0,30

20.000.000,00

600.000,00

40

Ereğlikapı

5437

4

1616,00

Arsa

4

1,20 0,30

24.000.000,00

720.000,00

İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( "aksaray bel.tr" ) bilgi temin edilebilecektir.


3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi uyarınca, 36–37- 40–43'üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.
b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Konferans Salonu
c) Son teklif verme tarihi ve saati: 23-06-2026 Salı SAAT 12.00
d) İhale tarihi ve saati: 23-06-2026 Salı Saat: 14.00 Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Konferans Salonu

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
c) Teklif mektubunu,
d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 23-06-2026 Salı günü saat 12.00' ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).
b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

6- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir;

Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40'ı peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

7- İhale konusu taşınmazların satışından KDV alınmayacaktır.
İlan Olunur.                             

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02474379

