Gebze'nin Yeni Cazibe Merkezi Pelitli Bayraktepe Hizmete Açıldı

Zinnur Büyükgöz öncülüğünde hayata geçirilen Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı, vatandaşların hizmetine açıldı. Doğa, teknoloji, spor ve manevi değerleri bir araya getiren dev proje, Gebze'nin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek.

Toplam 126 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı; akıllı altyapı sistemleri, sosyal donatı alanları, doğal yaşam unsurları ve adrenalin parkurlarıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında ormandan kiralanan 113 bin 500 metrekarelik alan ile belediyeye ait 12 bin 500 metrekarelik yeşil alan bütünleştirilirken, bölgeye 60 bin yeni bitki kazandırıldı. Yürüyüş yolları boyunca ise bin adet meyve ağacı, lavantalar ve kır çiçekleri dikildi.

AKILLI SİSTEMLERLE ÇEVRECİ YAKLAŞIM

Gebze Belediyesi tarafından projede çevre dostu uygulamalara öncelik verildi. Peyzaj alanlarında yağmur suyunu depolayarak yeniden kullanan otomatik sulama sistemi devreye alınırken, güneş panelli ve yoğunluğa göre çalışan akıllı aydınlatma sistemleri kuruldu.

Projede ayrıca geri dönüşüm uygulamaları da öne çıktı. Spor sahalarında kullanılan çimlerin, Alaettin Kurt Stadyumu'ndan sökülen geri dönüşüm malzemelerinden elde edildiği belirtilirken, ahşap imalatlarda ise bölgede fırtınalarda zarar gören ağaç gövdeleri değerlendirildi.

TARİHE VE MANEVİ DEĞERLERE VURGU

Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı, taşıdığı sembollerle de dikkat çekiyor. Alanın girişinde yer alan üç büyük bayrak figürü; "Dünü, Bugünü ve Yarını" temsil ederken aynı zamanda "Vatan, Millet ve Devlet" anlayışını simgeliyor.

Mesire alanında yer alan asma köprülere ise Osmanlı tarihine damga vuran isimler verildi. Doğal dere üzerinde bulunan köprüler; Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi isimlerini taşıyor. Etkinlik alanlarının merkezinde ise Fatih Sultan Mehmet ve Mimar Sinan meydanları yer alıyor.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: "GEBZE'MİZE DEĞER KATACAK"

Mesire alanının hizmete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projenin sadece bir yeşil alan olmadığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı, Gebze'nin doğasına, tarihine ve geleceğine sahip çıkan önemli bir yaşam alanı oldu. Akıllı sulama sistemlerinden geri dönüşüm uygulamalarına kadar her ayrıntıda çevreyi ve tasarrufu ön planda tuttuk. Vatandaşlarımızın aileleriyle huzur içinde vakit geçireceği, gençlerimizin spor ve adrenalinle buluşacağı önemli bir projeyi daha Gebze'mize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

DEV KAYDIRAK VE ŞELALE SİSTEMİ İLGİ ÇEKİYOR

Projede macera severler için de özel alanlar oluşturuldu. Mesire alanında yer alan 207 metre uzunluğundaki ve 45 metre kot farkına sahip adrenalin kaydırağı, ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Eurogap güvenlik sertifikasına sahip kaydırak, renkli tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Öte yandan Gebze'nin farklı bölgelerinden getirilen doğal kayalarla oluşturulan 212 metre uzunluğundaki dere ve şelale sistemi ise saatte 100 ton su devridaimiyle alanın doğal atmosferine katkı sağlıyor.

VATANDAŞLARIN TÜM İHTİYAÇLARI DÜŞÜNÜLDÜ

Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı'nda vatandaşların konforu için çok sayıda sosyal donatı alanı da oluşturuldu. Tesis içerisinde 1.750 kişilik oturma kapasitesine sahip dumansız piknik alanları, közde kahve ve semaver çayevi, seyir locası ve doğal ürün satış noktaları yer alıyor.

Ayrıca HGS sistemli 500 araç kapasiteli tam otomatik otopark, 2 ayrı mescit, 4 farklı noktada lavabo alanı, asfalt ring yolu ile güvenlik kamera ve anons sistemleri de vatandaşların hizmetine sunuldu. Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı'nın kısa sürede Gebze'nin önemli cazibe merkezlerinden biri olması bekleniyor.

