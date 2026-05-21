SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 16 adet Taşınmaz satılacak olup 16 adet taşınmaz kiraya verilecektir.

2. İhale 11.06.2026 Perşembe günü Saat:10:00' da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi'ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

6. Ödeme Şekli

a) İhale üzerinde kalan istekli tarafından peşin olarak ödenebileceği gibi, talep etmesi halinde 12 (on iki) aya kadar aylık eşit taksitler halinde de ödeyebilecektir.

b) Taksitli ödeme tercih edilmesi halinde; ihale bedelinin %25'i peşinat olarak sözleşme imzalamadan önce ödenir.

Hasan USTAOĞLU

Belediye Başkanı

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL ALANI m2 İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) 1 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 MERKEZ İş Yeri 672/1 590 Soğuk Hava Deposunda Bulunan 3 Nolu Bağımsız Bölüm 14.750.000,00 TL 442.500,00 TL 2 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 MERKEZ İş Yeri 672/1 403 Soğuk Hava Deposunda Bulunan 4 Nolu Bağımsız Bölüm 10.750.000,00 TL 322.500,00 TL 3 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 MERKEZ İş Yeri 672/1 390 Soğuk Hava Deposunda Bulunan 6 Nolu Bağımsız Bölüm 9.750.000,00 TL 292.500,00 TL 4 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 MERKEZ İş Yeri 672/1 390 Soğuk Hava Deposunda Bulunan 7 Nolu Bağımsız Bölüm 9.750.000,00 TL 292.500,00 TL 5 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 MERKEZ İş Yeri 672/1 390 Soğuk Hava Deposunda Bulunan 8 Nolu Bağımsız Bölüm 9.750.000,00 TL 292.500,00 TL 6 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 MERKEZ Daire 497/579 Parselde bulunan B Blok 3 Nolu Bağımsız Bölüm 44,48 1+1 Daire 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 7 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 MERKEZ Daire 497/579 Parselde bulunan B Blok 13 Nolu Bağımsız Bölüm 44,48 1+1 Daire 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 8 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 MERKEZ Daire 497/579 Parselde bulunan B Blok 23 Nolu Bağımsız Bölüm 44,48 1+1 Daire 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 9 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ Arsa 269/18 123,21 Dükkan 290.000,00 TL 8.700,00 TL 10 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ Arsa 269/19 114,11 Dükkan 270.000,00 TL 8.100,00 TL 11 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ Arsa 269/25 153,89 Dükkan 355.000,00 TL 10.650,00 TL 12 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ Arsa 269/26 124,29 Dükkan 300.000,00 TL 9.000,00 TL 13 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ Arsa 269/27 124,51 Dükkan 300.000,00 TL 9.000,00 TL 14 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ Arsa 269/28 123,51 Dükkan 300.000,00 TL 9.000,00 TL 15 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ Arsa 270/3 2.009,91 Küçük Sanayi Alanı Blok Nizam Hmax:5,50m 2.500,000,00 TL 75.000,00 TL 16 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş MERKEZ Arsa 114/1 5.184,69 Besihane Alanı Emsal:0.25 Hmax:7.50 5.000.000,00 TL 150.000,00 TL

KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ SÜRE AY AYLIK KİRASI(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) 1 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 Mahallesi 152160 Sokak Sebze Pazarı No:4/E Dükkan 32 AY 2.600,00 TL+KDV/AY 2.496,00 TL 2 KONYA SEYDİŞEHİR Bostandere Mahallesi 317 ada 1 nolu 2.641,01m²lik parsel Tarım Arazisi 3 YIL 5.000,00 TL+KDV/YIL 450.00 TL 3 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Ömer KARABULUT Caddesi No:70/A Dükkan 36 AY 2.500,00 TL+KDV/AY 2.700,00 TL 4 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Ömer KARABULUT Caddesi No:70/B Dükkan 36 AY 1.500,00 TL+KDV/AY 1.620,00 TL 5 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Ömer KARABULUT Caddesi No:70/C Dükkan 36 AY 1.500,00 TL+KDV/AY 1.620,00 TL 6 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:11/E No:11/D Dükkan 36 AY 5.000,00 TL+ KDV/AY 5.400,00 TL 7 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:13/B Dükkan 36 AY 2.000,00 TL+KDV/AY 2.160,00 TL 8 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:9/C Dükkan 36 AY 1.000,00 TL+KDV/AY 1.080,00 TL 9 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:11/B Dükkan 36 AY 1.000,00 TL+KDV/AY 1.080,00 TL 10 KONYA SEYDİŞEHİR Ketenli Mahallesi 416 ada 39 Nolu Parselde Bulunan Depo Depo 36 AY 1.500,00 TL +KDV/AY 1.620,00 TL 11 KONYA SEYDİŞEHİR Belediye Hizmet Sınırları İçerisindeki Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm 3 YIL 125.000,00 TL+KDV/YIL 11.250,00 TL 12 KONYA SEYDİŞEHİR Kavak Mah. 199 ada 43 nolu 1.661,00 m²lik parsel Tarım Arazisi 3 YIL 2.000,00 TL+KDV/YIL 180.00 TL 13 KONYA SEYDİŞEHİR Karabulak Mah. 115 ada 1 parselde bulunan 3.823,96m² arsa Arsa 60 AY 7.500,00 TL+KDV/AY 13.500,00 TL 14 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar İki Mah. 680 ada 1 parselde bulunan 3.680,23m² arsa Arsa 10 YIL 42.000,00 TL+KDV/YIL 12.600,00 TL 15 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar İki Mah. 681 ada 1 parselde bulunan 2.622,56m² arsa Arsa 10 YIL 18.000,00 TL+KDV/YIL 5.400,00 TL 16 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mah. 268 ada 2 parselde bulunan bina Arsa 36 AY 2.000,00 TL+KDV/AY 2.160,00 TL

