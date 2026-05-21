Örnek No:55*

T.C.

KARAMAN

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, Siyaser Mh. 4362 Ada, 14 Parsel Adresi : Siyahser Mahallesi Merkez Karaman Merkez / KARAMAN Yüzölçümü : 485 m2 İmar Durumu :1/100 İmar Planı İçerisindedir. Kıymeti : 5.820.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:20

15/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

