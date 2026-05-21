İ L A N

T.C.

TUNCELİ AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/83 Esas

DAVALI : CEMAL İMAK - 278......28 T.C. Kimlik numaralı

Davacı Pinar İMAK tarafından aleyhinize açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 29/06/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,, aksi takdirde 6100 Sayılı HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu T.K.'nın 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

