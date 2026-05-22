ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2026/397

KARAR NO : 2026/737

Davacı Roketsan Roket San. ve Tic.A.Ş tarafından, davalılar Türk Patent ve Marka Kurumu ve Mıroshnykov Yevhen Hennadııovych aleyhine, 2020/54520 sayılı marka hakkında açılan TÜRKPATENT YİDK kararının iptali davasının yargılamasının sonunda, Ankara 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 25/09/2025 tarih 2021/151 Esas, 2025/411 Karar sayılı "davanın reddine" dair kararı, davacı vekili tarafından istinaf edilmekle, Dairemizce incelenerek, HMK'nın 353/1-b-2.maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının, hükümdeki harç hatasının düzeltilmesi bakımından kaldırılmasına ve yeniden hüküm kurularak davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili 08/05/2026 tarihli dilekçe ile kararı temyiz etmiştir.

Davalı MIROSHNYKOV YEVHEN HENNADIIOVYCH'in tespit edilen adreslerine tebligat yapılamaması ve tebliğe yeterli başka bir adresinin de bulunmaması nedeniyle, Dairemiz hükmünün özetinin ve davacı vekilinin kararı temyiz ettiğinin kendisine ilanen tebliğine, karar verilmiştir.

Dairemizce 16/04/2026 tarihinde tesis edilen "Davanın reddi" kararının ve davacının temyiz dilekçesinin, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde Yargıtay Temyiz yoluna gidilmezse kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. /2025

