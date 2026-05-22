Haberler Resmi İlan Haberleri SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Giriş Tarihi: 22.05.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 07:08

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 16 adet Taşınmaz satılacak olup 16 adet taşınmaz kiraya verilecektir.

2. İhale 11.06.2026 Perşembe günü Saat:10:00' da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

        a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

        b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

        c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

        d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

        e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

        f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

        2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

        g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

        1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

        3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi'ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

6. Ödeme Şekli

        a) İhale üzerinde kalan istekli tarafından peşin olarak ödenebileceği gibi, talep etmesi halinde 12 (on iki) aya kadar aylık eşit taksitler halinde de ödeyebilecektir.

        b) Taksitli ödeme tercih edilmesi halinde; ihale bedelinin %25'i peşinat olarak sözleşme imzalamadan önce ödenir.

                                                                                                                                                                                       Hasan USTAOĞLU

                                                                                                                                                                                        Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

S. NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA/PARSEL

ALANI m2

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

1

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

MERKEZ

İş Yeri

672/1

590

Soğuk Hava Deposunda Bulunan 3 Nolu Bağımsız Bölüm

14.750.000,00 TL

442.500,00 TL

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

MERKEZ

İş Yeri

672/1

403

Soğuk Hava Deposunda Bulunan 4 Nolu Bağımsız Bölüm

10.750.000,00 TL

322.500,00 TL

3

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

MERKEZ

İş Yeri

672/1

390

Soğuk Hava Deposunda Bulunan 6 Nolu Bağımsız Bölüm

9.750.000,00 TL

292.500,00 TL

4

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

MERKEZ

İş Yeri

672/1

390

Soğuk Hava Deposunda Bulunan 7 Nolu Bağımsız Bölüm

9.750.000,00 TL

292.500,00 TL

5

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

MERKEZ

İş Yeri

672/1

390

Soğuk Hava Deposunda Bulunan 8 Nolu Bağımsız Bölüm

9.750.000,00 TL

292.500,00 TL

6

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 1

MERKEZ

Daire

497/579 Parselde bulunan B Blok 3 Nolu Bağımsız Bölüm

44,48

1+1 Daire

2.500.000,00 TL

75.000,00 TL

7

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 1

MERKEZ

Daire

497/579 Parselde bulunan B Blok 13 Nolu Bağımsız Bölüm

44,48

1+1 Daire

2.500.000,00 TL

75.000,00 TL

8

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 1

MERKEZ

Daire

497/579 Parselde bulunan B Blok 23 Nolu Bağımsız Bölüm

44,48

1+1 Daire

2.500.000,00 TL

75.000,00 TL

9

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

MERKEZ

Arsa

269/18

123,21

Dükkan

290.000,00 TL

8.700,00 TL

10

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

MERKEZ

Arsa

269/19

114,11

Dükkan

270.000,00 TL

8.100,00 TL

11

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

MERKEZ

Arsa

269/25

153,89

Dükkan

355.000,00 TL

10.650,00 TL

12

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

MERKEZ

Arsa

269/26

124,29

Dükkan

300.000,00 TL

9.000,00 TL

13

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

MERKEZ

Arsa

269/27

124,51

Dükkan

300.000,00 TL

9.000,00 TL

14

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

MERKEZ

Arsa

269/28

123,51

Dükkan

300.000,00 TL

9.000,00 TL

15

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

MERKEZ

Arsa

270/3

2.009,91

Küçük Sanayi Alanı

Blok Nizam Hmax:5,50m

2.500,000,00 TL

75.000,00 TL

16

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

MERKEZ

Arsa

114/1

5.184,69

Besihane Alanı

Emsal:0.25 Hmax:7.50

5.000.000,00 TL

150.000,00 TL

KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR

S. NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

CİNSİ

SÜRE AY

AYLIK KİRASI(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

1

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 1 Mahallesi 152160 Sokak Sebze Pazarı No:4/E

Dükkan

32 AY

2.600,00 TL+KDV/AY

2.496,00 TL

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Bostandere Mahallesi 317 ada 1 nolu 2.641,01m²lik parsel

Tarım Arazisi

3 YIL

5.000,00 TL+KDV/YIL

450.00 TL

3

KONYA

SEYDİŞEHİR

Gevrekli Mahallesi Ömer KARABULUT Caddesi No:70/A

Dükkan

36 AY

2.500,00 TL+KDV/AY

2.700,00 TL

4

KONYA

SEYDİŞEHİR

Gevrekli Mahallesi Ömer KARABULUT Caddesi No:70/B

Dükkan

36 AY

1.500,00 TL+KDV/AY

1.620,00 TL

5

KONYA

SEYDİŞEHİR

Gevrekli Mahallesi Ömer KARABULUT Caddesi No:70/C

Dükkan

36 AY

1.500,00 TL+KDV/AY

1.620,00 TL

6

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:11/E No:11/D

Dükkan

36 AY

5.000,00 TL+ KDV/AY

5.400,00 TL

7

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:13/B

Dükkan

36 AY

2.000,00 TL+KDV/AY

2.160,00 TL

8

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:9/C

Dükkan

36 AY

1.000,00 TL+KDV/AY

1.080,00 TL

9

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:11/B

Dükkan

36 AY

1.000,00 TL+KDV/AY

1.080,00 TL

10

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ketenli Mahallesi 416 ada 39 Nolu Parselde Bulunan Depo

Depo

36 AY

1.500,00 TL +KDV/AY

1.620,00 TL

11

KONYA

SEYDİŞEHİR

Belediye Hizmet Sınırları İçerisindeki Tekstil Atıkları

Geri Dönüşüm

3 YIL

125.000,00 TL+KDV/YIL

11.250,00 TL

12

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kavak Mah. 199 ada 43 nolu 1.661,00 m²lik parsel

Tarım Arazisi

3 YIL

2.000,00 TL+KDV/YIL

180.00 TL

13

KONYA

SEYDİŞEHİR

Karabulak Mah. 115 ada 1 parselde bulunan 3.823,96m² arsa

Arsa

60 AY

7.500,00 TL+KDV/AY

13.500,00 TL

14

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar İki Mah. 680 ada 1 parselde bulunan 3.680,23m² arsa

Arsa

10 YIL

42.000,00 TL+KDV/YIL

12.600,00 TL

15

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar İki Mah. 681 ada 1 parselde bulunan 2.622,56m² arsa

Arsa

10 YIL

18.000,00 TL+KDV/YIL

5.400,00 TL

16

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören Mah. 268 ada 2 parselde bulunan bina

Arsa

36 AY

2.000,00 TL+KDV/AY

2.160,00 TL

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02472605

ARKADAŞINA GÖNDER
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA