SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Giriş Tarihi: 22.05.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 07:08
1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 16 adet Taşınmaz satılacak olup 16 adet taşınmaz kiraya verilecektir.
2. İhale 11.06.2026 Perşembe günü Saat:10:00' da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.
a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,
e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.
g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;
1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,
2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi'ne yatırılması gerekmektedir.
5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
6. Ödeme Şekli
a) İhale üzerinde kalan istekli tarafından peşin olarak ödenebileceği gibi, talep etmesi halinde 12 (on iki) aya kadar aylık eşit taksitler halinde de ödeyebilecektir.
b) Taksitli ödeme tercih edilmesi halinde; ihale bedelinin %25'i peşinat olarak sözleşme imzalamadan önce ödenir.
Hasan USTAOĞLU
Belediye Başkanı
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
|
S. NO
|
İLİ
|
İLÇESİ
|
MAHALLESİ
|
MEVKİİ
|
CİNSİ
|
ADA/PARSEL
|
ALANI m2
|
İMAR DURUMU
|
TAHMİNİ BEDEL(TL)
|
GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
|
1
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar 2
|
MERKEZ
|
İş Yeri
|
672/1
|
590
|
Soğuk Hava Deposunda Bulunan 3 Nolu Bağımsız Bölüm
|
14.750.000,00 TL
|
442.500,00 TL
|
2
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar 2
|
MERKEZ
|
İş Yeri
|
672/1
|
403
|
Soğuk Hava Deposunda Bulunan 4 Nolu Bağımsız Bölüm
|
10.750.000,00 TL
|
322.500,00 TL
|
3
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar 2
|
MERKEZ
|
İş Yeri
|
672/1
|
390
|
Soğuk Hava Deposunda Bulunan 6 Nolu Bağımsız Bölüm
|
9.750.000,00 TL
|
292.500,00 TL
|
4
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar 2
|
MERKEZ
|
İş Yeri
|
672/1
|
390
|
Soğuk Hava Deposunda Bulunan 7 Nolu Bağımsız Bölüm
|
9.750.000,00 TL
|
292.500,00 TL
|
5
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar 2
|
MERKEZ
|
İş Yeri
|
672/1
|
390
|
Soğuk Hava Deposunda Bulunan 8 Nolu Bağımsız Bölüm
|
9.750.000,00 TL
|
292.500,00 TL
|
6
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar 1
|
MERKEZ
|
Daire
|
497/579 Parselde bulunan B Blok 3 Nolu Bağımsız Bölüm
|
44,48
|
1+1 Daire
|
2.500.000,00 TL
|
75.000,00 TL
|
7
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar 1
|
MERKEZ
|
Daire
|
497/579 Parselde bulunan B Blok 13 Nolu Bağımsız Bölüm
|
44,48
|
1+1 Daire
|
2.500.000,00 TL
|
75.000,00 TL
|
8
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar 1
|
MERKEZ
|
Daire
|
497/579 Parselde bulunan B Blok 23 Nolu Bağımsız Bölüm
|
44,48
|
1+1 Daire
|
2.500.000,00 TL
|
75.000,00 TL
|
9
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören
|
MERKEZ
|
Arsa
|
269/18
|
123,21
|
Dükkan
|
290.000,00 TL
|
8.700,00 TL
|
10
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören
|
MERKEZ
|
Arsa
|
269/19
|
114,11
|
Dükkan
|
270.000,00 TL
|
8.100,00 TL
|
11
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören
|
MERKEZ
|
Arsa
|
269/25
|
153,89
|
Dükkan
|
355.000,00 TL
|
10.650,00 TL
|
12
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören
|
MERKEZ
|
Arsa
|
269/26
|
124,29
|
Dükkan
|
300.000,00 TL
|
9.000,00 TL
|
13
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören
|
MERKEZ
|
Arsa
|
269/27
|
124,51
|
Dükkan
|
300.000,00 TL
|
9.000,00 TL
|
14
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören
|
MERKEZ
|
Arsa
|
269/28
|
123,51
|
Dükkan
|
300.000,00 TL
|
9.000,00 TL
|
15
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören
|
MERKEZ
|
Arsa
|
270/3
|
2.009,91
|
Küçük Sanayi Alanı
Blok Nizam Hmax:5,50m
|
2.500,000,00 TL
|
75.000,00 TL
|
16
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Çavuş
|
MERKEZ
|
Arsa
|
114/1
|
5.184,69
|
Besihane Alanı
Emsal:0.25 Hmax:7.50
|
5.000.000,00 TL
|
150.000,00 TL
KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR
|
S. NO
|
İLİ
|
İLÇESİ
|
MAHALLESİ
|
CİNSİ
|
SÜRE AY
|
AYLIK KİRASI(TL)
|
GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
|
1
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar 1 Mahallesi 152160 Sokak Sebze Pazarı No:4/E
|
Dükkan
|
32 AY
|
2.600,00 TL+KDV/AY
|
2.496,00 TL
|
2
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Bostandere Mahallesi 317 ada 1 nolu 2.641,01m²lik parsel
|
Tarım Arazisi
|
3 YIL
|
5.000,00 TL+KDV/YIL
|
450.00 TL
|
3
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Gevrekli Mahallesi Ömer KARABULUT Caddesi No:70/A
|
Dükkan
|
36 AY
|
2.500,00 TL+KDV/AY
|
2.700,00 TL
|
4
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Gevrekli Mahallesi Ömer KARABULUT Caddesi No:70/B
|
Dükkan
|
36 AY
|
1.500,00 TL+KDV/AY
|
1.620,00 TL
|
5
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Gevrekli Mahallesi Ömer KARABULUT Caddesi No:70/C
|
Dükkan
|
36 AY
|
1.500,00 TL+KDV/AY
|
1.620,00 TL
|
6
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:11/E No:11/D
|
Dükkan
|
36 AY
|
5.000,00 TL+ KDV/AY
|
5.400,00 TL
|
7
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:13/B
|
Dükkan
|
36 AY
|
2.000,00 TL+KDV/AY
|
2.160,00 TL
|
8
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:9/C
|
Dükkan
|
36 AY
|
1.000,00 TL+KDV/AY
|
1.080,00 TL
|
9
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören Mahallesi M.Oğuz ATALAY Cad. No:11/B
|
Dükkan
|
36 AY
|
1.000,00 TL+KDV/AY
|
1.080,00 TL
|
10
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ketenli Mahallesi 416 ada 39 Nolu Parselde Bulunan Depo
|
Depo
|
36 AY
|
1.500,00 TL +KDV/AY
|
1.620,00 TL
|
11
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Belediye Hizmet Sınırları İçerisindeki Tekstil Atıkları
|
Geri Dönüşüm
|
3 YIL
|
125.000,00 TL+KDV/YIL
|
11.250,00 TL
|
12
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Kavak Mah. 199 ada 43 nolu 1.661,00 m²lik parsel
|
Tarım Arazisi
|
3 YIL
|
2.000,00 TL+KDV/YIL
|
180.00 TL
|
13
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Karabulak Mah. 115 ada 1 parselde bulunan 3.823,96m² arsa
|
Arsa
|
60 AY
|
7.500,00 TL+KDV/AY
|
13.500,00 TL
|
14
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar İki Mah. 680 ada 1 parselde bulunan 3.680,23m² arsa
|
Arsa
|
10 YIL
|
42.000,00 TL+KDV/YIL
|
12.600,00 TL
|
15
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar İki Mah. 681 ada 1 parselde bulunan 2.622,56m² arsa
|
Arsa
|
10 YIL
|
18.000,00 TL+KDV/YIL
|
5.400,00 TL
|
16
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Ortakaraören Mah. 268 ada 2 parselde bulunan bina
|
Arsa
|
36 AY
|
2.000,00 TL+KDV/AY
|
2.160,00 TL
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02472605