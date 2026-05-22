SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/769 Esas

KARAR NO : 2025/479

DAVALI: VEHBİ URAL ÖZKAN (T.C. Kimlik No:11556015936)

Davacı Doğsan Gross Madeni Yağ Mazaları Anonim Şirketi vekili Av. İbrahim Taner TÜYSÜZOĞLU tarafından davalılar Vehbi Ural ÖZKAN ve diğerleri aleyhine açılan Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Aksu Mahallesinde tapuya kain 151ada 9 parsel, 152 ada 3 parsel ve 161 ada 25 sayılı Taşınmazlar hakkında mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında "Davanın KABULÜNE, Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Aksu Mahallesinde tapuya kain 151ada 9 parsel, 152 ada 3 parsel ve 161 ada 25 sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın muhdesatlar ve mütemimcüzler hak ve takyit ile birlikte AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATILMAK SURETİYLE ORTAKLIĞININ SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, Satışına karar verilen Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Aksu Mahallesinde 161 ada 25 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan muhdesata isabet eden oran olan %56'lık kısma karşılık gelen bedelin Şerafettin Malkoç mirasçılarına, geri kalan %44'lük kısma karşılık gelen bedelin maliklere hisseleri oranında verilmesine, " dair hüküm tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.11.05.2026

