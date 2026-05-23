Giriş Tarihi: 24.05.2026 00:00
T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/781 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/781 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 10175 ada, 18 nolu parselde, 11.398,31 m² tapu alanlı ve niteliği '' ZEYTİNLİK '' vasıflı taşınmazın tamamı Bü**** SA***: A** oğluna ( Edinme Sebebi: Satış: 19/09/2023 ) ait olduğu belirtilmektedir.
İlgi yazıda bahsedilen Gündoğdu Mahallesi 10175 ada 18 parsel; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yer almamaktadır. Söz konusu parselin arşiv kayıtlarımıza göre üst ölçekli planlarda kaldığı tespit edilmiştir.
Mahalli Durumu: Taşınmaz Gündoğdu Mahallesi, 10175 ada, 18 nolu parselde, 11.398,31 m² miktarlı ve '' ZEYTİNLİK '' vasıflı parseldir. Parselin kadastro yolu bulunmamaktadır. Parsel eğimli arazi yapısına sahip olup ( batıdan doğuya yaklaşık %25-30 ) parsel içerisinde kapama zeytin ağaçları bulunmaktadır. Parsel çevresinde benzer nitelikli tarım arazileri ve devlet ormanı bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Gündoğdu Merkez Camisinin kuzeydoğu istikametine doğru kuş uçuşu 1540 m mesafede yer almaktadır. Parsel topografik yapısı itibari ile eğimli arazi yapısına sahip olup parselin üzerinde yapı bulunmaktadır. Taşınmaz; Elektrik, İçme Suyu vb. Belediye hizmetlerinden faydalanmamakta olup konum olarak faydalanacak mesafede bulunmamaktadır.
Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre 10175 Ada; 18 Parsel sayılı taşınmazın kıymetinin 13.650.000,00 TL olduğuna dair karar verilmiştir.
Adresi : Bursa Osmangazi Gündoğdu K Dürdane 10175 Ada 18 Parsel Osmangazi / BURSA
İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planın bulunmadığı belirtilmiş olup tarafımızca sehven yapılan incelemede taşınmazın 1 / 5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanları
Kıymeti : 13.650.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait 3 adet ipotek şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:24
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:24
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:24
Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:24
21/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
