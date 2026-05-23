T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 10175 ada, 18 nolu parselde, 11.398,31 m² tapu alanlı ve niteliği '' ZEYTİNLİK '' vasıflı taşınmazın tamamı Bü**** SA***: A** oğluna ( Edinme Sebebi: Satış: 19/09/2023 ) ait olduğu belirtilmektedir. İlgi yazıda bahsedilen Gündoğdu Mahallesi 10175 ada 18 parsel; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yer almamaktadır. Söz konusu parselin arşiv kayıtlarımıza göre üst ölçekli planlarda kaldığı tespit edilmiştir. Mahalli Durumu: Taşınmaz Gündoğdu Mahallesi, 10175 ada, 18 nolu parselde, 11.398,31 m² miktarlı ve '' ZEYTİNLİK '' vasıflı parseldir. Parselin kadastro yolu bulunmamaktadır. Parsel eğimli arazi yapısına sahip olup ( batıdan doğuya yaklaşık %25-30 ) parsel içerisinde kapama zeytin ağaçları bulunmaktadır. Parsel çevresinde benzer nitelikli tarım arazileri ve devlet ormanı bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Gündoğdu Merkez Camisinin kuzeydoğu istikametine doğru kuş uçuşu 1540 m mesafede yer almaktadır. Parsel topografik yapısı itibari ile eğimli arazi yapısına sahip olup parselin üzerinde yapı bulunmaktadır. Taşınmaz; Elektrik, İçme Suyu vb. Belediye hizmetlerinden faydalanmamakta olup konum olarak faydalanacak mesafede bulunmamaktadır. Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre 10175 Ada; 18 Parsel sayılı taşınmazın kıymetinin 13.650.000,00 TL olduğuna dair karar verilmiştir. Adresi : Bursa Osmangazi Gündoğdu K Dürdane 10175 Ada 18 Parsel Osmangazi / BURSA İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planın bulunmadığı belirtilmiş olup tarafımızca sehven yapılan incelemede taşınmazın 1 / 5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanları Kıymeti : 13.650.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait 3 adet ipotek şerhi vardır.