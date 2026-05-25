T.C. PAZARCIK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/285 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Göynük Mah.

ADA NO : 142 ada 47 parsel

VASFI : TARLA

MALİKİ : Saniye ORTAÖZ

KAMULAŞTIRMA ALANI : 2920,85 m²

DURUŞMA TARİHİ : 16/06/2026

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/285 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.05.2026

