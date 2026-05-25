Giriş Tarihi: 26.05.2026 00:00
T.C. PAZARCIK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/285 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Göynük Mah.
ADA NO : 142 ada 47 parsel
VASFI : TARLA
MALİKİ : Saniye ORTAÖZ
KAMULAŞTIRMA ALANI : 2920,85 m²
DURUŞMA TARİHİ : 16/06/2026
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/285 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.05.2026
