İ L A N

T.C. İstanbul Anadolu 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/919 Tereke

MURİS : MESUDE KAYHAN - 13876059560

ANKARA ili, ÇANKAYA ilçesi, EMEK mah/köy, 28 Cilt, 223 Aile sıra no, 2 sırada nüfusa kayıtlı, HALİL ve FAZİLE oğlu/kızı, 01/04/1938 dogumlu,

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffaya ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa Mesude Kayhan'ın terekesinin defteri mahkememizce tutulacak olup, miras bırakanın kefalet sebebi ile alacaklı ve borçlu olanlarında dahil bütün alacaklıları ve borçlularının, gösterilen süre (1 aylık) içinde varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmeleri gerektiği, verecekleri evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri,

Alacaklıların belirtilen süre içinde alacaklarını bildirmemelerinin TMK'nın 629. maddesinde öngörülen sonuçları yönünden uyarılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02478039