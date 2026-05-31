Giriş Tarihi: 01.06.2026 00:00
T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NUMARALARI:
2026/185-189-191-194-195-201-204
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;
İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
SIRA NO
ESAS NO
İLÇE
MAHALLE MEVKİ
ADA - PARSEL
MALİKLER
1.
2026/185
Ödemiş İlçesi
Köfündere Mahallesi
133 parsel
Adem Dursun Ali Yeniay Ayhan Gürses Aysel Şeker Ayten Akın Durmuş Karagöz Emine Gürses Emine Kocaçoban Erdoğan Dursun
Fatma GülerHalil Dursun Hatice Şentürk Hüseyin Dursun Kemal Gürses Mehmet Gürses Mehmet Ali Özen Memduha Dursun Memnune Yeniay Mustafa Dursun
Nilgün Gürses Niyazi Dursun Orhan Karagöz Özcan Özen, Savaş Özen, Sevcan Dursun Seyhan Karasu Süzegen Çınar Şakir Dursun Tahir Dursun Yakup Gürses Zeynep Cerit
2.
2026/189
Ödemiş İlçesi
Üçkonak Mahallesi
939 parsel
Savaş Sağtürk
3.
2026/191
Ödemiş İlçesi
Yeniceköy Mahallesi
228 parsel
Emine Keskin
Fevzi Savaş
Hasan Savaş
Havva Kocamaner
Selim Savaş
4.
2026/194
Ödemiş ilçesi
Yeniceköy Mahallesi
742 parsel
Hüsnü Boyacıoğlu
5.
2026/201
Ödemiş İlçesi Karadoğan Mahallesi
458
|
Ayşe Berber Hatice Berber İnci Berber Macit Berber Mehmet Berber Müjgan Değirmenci Nazmiye Erkan Sema Erden Yasemin Cantez
6.
2026/204
Ödemiş ilçesi Köfündere
Mahallesi
175 parsel
Tahir Güler
7.
2026/195
Ödemiş ilçesi
Ortaköy Mahallesi
Yeniceköy Mahallesi
129 ada18parsel
778 parsel
Süleyman Ağa
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02477306