T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NUMARALARI:

2026/185-189-191-194-195-201-204

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO ESAS NO İLÇE MAHALLE MEVKİ ADA - PARSEL MALİKLER 1. 2026/185 Ödemiş İlçesi Köfündere Mahallesi 133 parsel Adem Dursun Ali Yeniay Ayhan Gürses Aysel Şeker Ayten Akın Durmuş Karagöz Emine Gürses Emine Kocaçoban Erdoğan Dursun Fatma GülerHalil Dursun Hatice Şentürk Hüseyin Dursun Kemal Gürses Mehmet Gürses Mehmet Ali Özen Memduha Dursun Memnune Yeniay Mustafa Dursun Nilgün Gürses Niyazi Dursun Orhan Karagöz Özcan Özen, Savaş Özen, Sevcan Dursun Seyhan Karasu Süzegen Çınar Şakir Dursun Tahir Dursun Yakup Gürses Zeynep Cerit 2. 2026/189 Ödemiş İlçesi Üçkonak Mahallesi 939 parsel Savaş Sağtürk 3. 2026/191 Ödemiş İlçesi Yeniceköy Mahallesi 228 parsel Emine Keskin Fevzi Savaş Hasan Savaş Havva Kocamaner Selim Savaş 4. 2026/194 Ödemiş ilçesi Yeniceköy Mahallesi 742 parsel Hüsnü Boyacıoğlu 5. 2026/201 Ödemiş İlçesi Karadoğan Mahallesi 458 Ayşe Berber Hatice Berber İnci Berber Macit Berber Mehmet Berber Müjgan Değirmenci Nazmiye Erkan Sema Erden Yasemin Cantez

6. 2026/204 Ödemiş ilçesi Köfündere Mahallesi 175 parsel Tahir Güler

7. 2026/195 Ödemiş ilçesi Ortaköy Mahallesi Yeniceköy Mahallesi 129 ada18parsel 778 parsel Süleyman Ağa