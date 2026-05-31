Giriş Tarihi: 01.06.2026 00:00

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NUMARALARI:

2026/185-189-191-194-195-201-204

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO

ESAS NO

İLÇE

MAHALLE MEVKİ

ADA - PARSEL

MALİKLER

1.

2026/185

Ödemiş İlçesi

Köfündere Mahallesi

133 parsel

Adem Dursun Ali Yeniay Ayhan Gürses Aysel Şeker Ayten Akın Durmuş Karagöz Emine Gürses Emine Kocaçoban Erdoğan Dursun

Fatma GülerHalil Dursun Hatice Şentürk Hüseyin Dursun Kemal Gürses Mehmet Gürses Mehmet Ali Özen Memduha Dursun Memnune Yeniay Mustafa Dursun

Nilgün Gürses Niyazi Dursun Orhan Karagöz Özcan Özen, Savaş Özen, Sevcan Dursun Seyhan Karasu Süzegen Çınar Şakir Dursun Tahir Dursun Yakup Gürses Zeynep Cerit

2.

2026/189

Ödemiş İlçesi

Üçkonak Mahallesi

939 parsel

Savaş Sağtürk

3.

2026/191

Ödemiş İlçesi

Yeniceköy Mahallesi

228 parsel

Emine Keskin

Fevzi Savaş

Hasan Savaş

Havva Kocamaner

Selim Savaş

4.

2026/194

Ödemiş ilçesi

Yeniceköy Mahallesi

742 parsel

Hüsnü Boyacıoğlu

5.

2026/201

Ödemiş İlçesi Karadoğan Mahallesi

458

Ayşe Berber Hatice Berber İnci Berber Macit Berber Mehmet Berber Müjgan Değirmenci Nazmiye Erkan Sema Erden Yasemin Cantez

6.

2026/204

Ödemiş ilçesi Köfündere

Mahallesi

175 parsel

Tahir Güler

7.

2026/195

Ödemiş ilçesi

Ortaköy Mahallesi

Yeniceköy Mahallesi

129 ada18parsel

778 parsel

Süleyman Ağa

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02477306

