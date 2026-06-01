BORÇKA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde, 20/11/2017 tarihli, 2014/37 Esas ve 2017/129 karar sayılı karar ile; Mücahit oğlu, 20/09/1994 Hopa doğumlu Furkan ASILBAY hakkında; " Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme " suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/11/2017 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62. maddesi gereğince 1 Yıl 11 Ay 10 Gün Hapis, 1 Yıl 11 Ay 10 Gün Hapis, 1 Yıl 11 Ay 10 Gün Hapis, 10 Ay Hapis, 10 Ay Hapis, 10 Ay Hapis, 1.800,00 TL Adli Para Cezası, 1.800,00 TL Adli Para Cezası, 1.800,00 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına" ilişkin yokluğunda verilen mahkumiyet kararının sanığın adreslerine tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağı geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği,ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.