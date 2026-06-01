T.C. AKÇAABAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/146 , 2026/147, 2026/148, 2026/149, 2026/150, 2026/151

İLAN METNİ

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin 2026/146 , 2026/147, 2026/148, 2026/149, 2026/150, 2026/151 Esas sayılı dosyasında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 30/12/2024 tarih 2024/284 Kararı ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 2016/47 Kararı ve 30/12/2024 tarih ve 2024/284 sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararına istinaden 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.