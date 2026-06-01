Giriş Tarihi: 02.06.2026 00:00
T.C. AKÇAABAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/146 , 2026/147, 2026/148, 2026/149, 2026/150, 2026/151
İLAN METNİ
Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;
Mahkememizin 2026/146 , 2026/147, 2026/148, 2026/149, 2026/150, 2026/151 Esas sayılı dosyasında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 30/12/2024 tarih 2024/284 Kararı ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 2016/47 Kararı ve 30/12/2024 tarih ve 2024/284 sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,
Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararına istinaden 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.
İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.
Adres
Ada/Parsel
Alan/m²
Davalılar
Esas No
Duruşma gün ve saati
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yaylacık Mahallesi
1483 ada 3 parsel
345,96 m² tamamı
Arğun NEMLİ
Atila ÜLKÜMEN
Ayata BEĞENSEL
Ayda NEMLİ
Aydemir NEMLİ
Gülgün NEMLİ
Gülseren SİPAHİOĞLU
Hayriye Suna ÖZENÇ
İsmet ALTAN DEMİREL
Mehmet Burhanettin BEĞENSEL
Sevim Türkan UĞUR
Sıdıka
Suna BEĞENSEL
2026/146
27/07/2026
09:15
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yaylacık Mahallesi
1499 ada 8 parsel
417,90 m² kısmı
Bayram ÇOLAK
Erol ÇOLAK
2026/147
22/07/2026
09:00
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Osmanbaba Mahallesi
926 ada 60 parsel
143,31 m² kısmı
ATİKE YOL, AYHAN YOL
AYSEL AKTÜRK
AYSEL TURHAN
AYTEN UZUN
BAHAR DURSUN
CEMAL YOL
ÇETİN KAYA ELMAS
EMİNE ELMAS
ERDOĞAN YOL
ERGİN YOL
FATMA BAYRAM
GÖNÜL YETİMOĞLU
HALİL ELMAS
HAYDAR YOL
İBRAHİM YOL
KADİR KALINTAŞ
KEBİRE YOL
MELAHAT YEŞİLOĞLU
MUHAMMET ELMAS
NURAY TURHAN
NURSEL YOL
NURTEN MUTLU
OYA KURİ
ÖMER TURHAN
ŞUAYİP YOL
ŞÜKRAN ELMAS
YILMAZ YOL
YÜKSEL YOL
ZEHRA YOL
2026/148
22/07/2026
09:20
Trabzon İli
Düzköy İlçesi
Büyükmahalle Mahallesi
264 ada 17 parsel
199,02 m² tamamı
ALİ KÜÇÜKER
FATİME KÜÇÜKER
GÜLTANE YETİMOĞLU
MURAT KÜÇÜKER
2026/149
22/07/2026
09:05
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Osmanbaba Mahallesi
926 ada 62 parsel
3.628,42 m² kısmı
AYŞE BAŞARAN
AYŞE KARABİNA
AYŞE KOMAR
CANAN AYDIN
DURSUN KALKIŞIM
ERKAN KALKIŞIM
FARUK KALKIŞIM
FATİME ELMAS
FATMA KALKIŞIM
FİRDEVS SİVRİKAYA
HARUN KALKIŞIM
İHSAN KALKIŞIM
İSMAİL KALKIŞIM
KADRİYE KALKIŞIM
LAİKE ELMAS
MELİSA KALKIŞIM
MERVE KALKIŞIM
MUHAMMET KALKIŞIM
MUHAMMET NUR AĞAN
MUSTAFA KALKIŞIM
NİGAR BAYRAM
OSMAN AĞAN
SELMİHAN BAL
SEYFİ KALKIŞIM
TEMEL KALKIŞIM
ÜLKÜ OSKAY
YUNUS KALKIŞIM
YUSUF KALKIŞIM
YÜKSEL KALKIŞIM
ZEHRA ELMAS
2026/150
22/07/2026
09:25
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Osmanbaba Mahallesi
926 ada 63 parsel
3.836,55 m² kısmı
HACI ALİ OCAK
MİRAÇ OCAK
SERPİL KAMÇİ
SEVİLAY ÇİÇEK
ZAFER OCAK
2026/151
22/07/2026
09:10
