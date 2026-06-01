T.C. AKÇAABAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 02.06.2026 00:00

T.C. AKÇAABAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/146 , 2026/147, 2026/148, 2026/149, 2026/150, 2026/151

İLAN METNİ

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin 2026/146 , 2026/147, 2026/148, 2026/149, 2026/150, 2026/151 Esas sayılı dosyasında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 30/12/2024 tarih 2024/284 Kararı ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 2016/47 Kararı ve 30/12/2024 tarih ve 2024/284 sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararına istinaden 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

Adres

Ada/Parsel

Alan/m²

Davalılar

Esas No

Duruşma gün ve saati

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Yaylacık Mahallesi

1483 ada 3 parsel

345,96 m² tamamı

Arğun NEMLİ

Atila ÜLKÜMEN

Ayata BEĞENSEL

Ayda NEMLİ

Aydemir NEMLİ

Gülgün NEMLİ

Gülseren SİPAHİOĞLU

Hayriye Suna ÖZENÇ

İsmet ALTAN DEMİREL

Mehmet Burhanettin BEĞENSEL

Sevim Türkan UĞUR

Sıdıka

Suna BEĞENSEL

2026/146

27/07/2026

09:15

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Yaylacık Mahallesi

1499 ada 8 parsel

417,90 m² kısmı

Bayram ÇOLAK

Erol ÇOLAK

2026/147

22/07/2026

09:00

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Osmanbaba Mahallesi

926 ada 60 parsel

143,31 m² kısmı

ATİKE YOL, AYHAN YOL

AYSEL AKTÜRK

AYSEL TURHAN

AYTEN UZUN

BAHAR DURSUN

CEMAL YOL

ÇETİN KAYA ELMAS

EMİNE ELMAS

ERDOĞAN YOL

ERGİN YOL

FATMA BAYRAM

GÖNÜL YETİMOĞLU

HALİL ELMAS

HAYDAR YOL

İBRAHİM YOL

KADİR KALINTAŞ

KEBİRE YOL

MELAHAT YEŞİLOĞLU

MUHAMMET ELMAS

NURAY TURHAN

NURSEL YOL

NURTEN MUTLU

OYA KURİ

ÖMER TURHAN

ŞUAYİP YOL

ŞÜKRAN ELMAS

YILMAZ YOL

YÜKSEL YOL

ZEHRA YOL

2026/148

22/07/2026

09:20

Trabzon İli

Düzköy İlçesi

Büyükmahalle Mahallesi

264 ada 17 parsel

199,02 m² tamamı

ALİ KÜÇÜKER

FATİME KÜÇÜKER

GÜLTANE YETİMOĞLU

MURAT KÜÇÜKER

2026/149

22/07/2026

09:05

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Osmanbaba Mahallesi

926 ada 62 parsel

3.628,42 m² kısmı

AYŞE BAŞARAN

AYŞE KARABİNA

AYŞE KOMAR

CANAN AYDIN

DURSUN KALKIŞIM

ERKAN KALKIŞIM

FARUK KALKIŞIM

FATİME ELMAS

FATMA KALKIŞIM

FİRDEVS SİVRİKAYA

HARUN KALKIŞIM

İHSAN KALKIŞIM

İSMAİL KALKIŞIM

KADRİYE KALKIŞIM

LAİKE ELMAS

MELİSA KALKIŞIM

MERVE KALKIŞIM

MUHAMMET KALKIŞIM

MUHAMMET NUR AĞAN

MUSTAFA KALKIŞIM

NİGAR BAYRAM

OSMAN AĞAN

SELMİHAN BAL

SEYFİ KALKIŞIM

TEMEL KALKIŞIM

ÜLKÜ OSKAY

YUNUS KALKIŞIM

YUSUF KALKIŞIM

YÜKSEL KALKIŞIM

ZEHRA ELMAS

2026/150

22/07/2026

09:25

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Osmanbaba Mahallesi

926 ada 63 parsel

3.836,55 m² kısmı

HACI ALİ OCAK

MİRAÇ OCAK

SERPİL KAMÇİ

SEVİLAY ÇİÇEK

ZAFER OCAK

2026/151

22/07/2026

09:10

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02472644

