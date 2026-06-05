T.C.

BURSA

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/829 Esas

KARAR NO : 2025/615 Karar

Mahkememizin 16/10/2025 tarih ve 2023/829 Esas 2025/615 Karar sayılı dosyasında sanık İBRAHİM YÜCEDAĞ (Salih ve Güllüzar oğlu, 11/03/1984 Yıldızeli doğumlu) hakkında hakaret suçundan beraatine karar verildiği, mahkememiz kararının katılan Özgür Özkurt vekili Av.Figen Şahin Sarıbal tarafından istinaf edildiği, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin sanığın bildirdiği DR.HANS SCHACKSTRASSE NO:4 96450 COBURG/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ adresinde alıcının belirtilen adreste tespit edilemediğinden iade edilmiş olduğu Nürnberg Başkonsolosluğunun cevabi yazılarından anlaşılmakla, tebliğin yapılamadığı ve sanığın tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla;

1-Adı geçen sanık İBRAHİM YÜCEDAĞ'a 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince istinaf dilekçesinin, hüküm özetinin ve İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde Kanun Yoluna Başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 03.06.2026

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