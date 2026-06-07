T.C. ADALET BAKANLIĞI MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2160 Esas

DAVALI : MAHİR USTA - (T.C.33044132178) MEHMET SERVET ve ZEHRA oğlu, 24/06/1978 doğumlu, Hermann Rothstr.12 München Bei Walter ALMANYA adresinde ikamet eder.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 30/09/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nun 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.