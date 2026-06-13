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T.C. ESKİŞEHİR 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/35 Esas

DAVALI : SABRİ ÖZÇİFCİ Kerimbey Köşkü Göztepe Mah. Tanzimat Sok. No:63/1 Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı Merve Arslan tarafından aleyhinize açılan iştirak nafakasının artırımı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasından da Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından ülkemizden çıkış yaptığınız tespit edilmiş olup. 09/04/2026 tarihinde yapılan ön inceleme duruşması ile yeni duruşma gün ve saatinin tarafınıza tebliğ edilmek üzere yurt dışında özellikle Gürcistan'da yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir

Durusma Günü: 15/09/2026 günü saat: 11:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.