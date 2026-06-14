T.C. ÇUMRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/523 09/06/2026

Davacı Mehmet İde tarafından davalı Kautar El Hajrı aleyhinde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle) davası nedeniyle:

Mahkememizin 2022/523 Esas sayılı dosyasında 997*****640 yabancı kimlik numaralı KAOUTAR EL HAJRI'nin mernis adresinin boş olduğu, Fas adli makamları ile yapılan istinabe işlemlerinin olumsuz sonuçlandığı, adres araştırmalarının olumsuz döndüğü ve yapılan bütün araştırmalara rağmen açık adres bilgileri tespit edilemediğinden, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davacı Mehmet İde tarafından davalı Kautar El Hajrı aleyhinde Boşanma davası açıldığı, söz konusu davada davacı tarafın sunmuş olduğu dava dilekçesine karşı (2 haftalık) yasal süresi içerisinde cevap vermesi, 22/10/2026 günü saat 10:50'de mahkememiz dosyasında ön inceleme duruşması yapılacağı, duruşmada hazır bulunması yada kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı hususu ilan ve ihtar olunur.

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