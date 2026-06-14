T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2018/41 Esas

KARAR İ L A NI

Mahkememizce ; " 1-) Davanın KABULÜ ile,Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Y.Divanlı Mahallesi 242 ada 23 ve 61 parsel nolu taşınmazların davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile tüm takyidatlardan arı olarak davacı kurum adına tesciline, Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Y.Divanlı Mahallesi 242 ada 61 parsel için 43.695,00.-TL, Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Y.Divanlı Mahallesi 242 ada 23 pasel için 101.205,00.-TL olmak üzere 144,900.-TL nin ödeme tarihindeki yasal mevduat faizi ile davalılara hisseleri oranında ayrı ayrı ödenmesine, (teklif edilen bedel ödenmesi, arta kalan kısmın üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılarak bekletilmesine,)" şeklinde karar verildiği, Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Celal Ve Elven oğlu 1984 doğumlu Fırat Genç ve Celal ve Elven kızı 1974 doğumlu Nazan Genç´in adresi tespit edilemediğinden iş bu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde itirazınız var ise istinaf yasa yolu açık olmak üzere Mahkememizin 2018/41 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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