Giriş Tarihi: 17.06.2026 00:00
T.C. KEPSUT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/229 Esas
DAVALILAR : 1-FATMA ALTAY - 320*****764
2-HAVVA SEREN - 240*****640
Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
Mahkememizin 2024/229 Esas 2025/424 Karar sayılı kararını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Mahkememizce verilen gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Tebligat Şerhi: Bu zarfta Gerekçeli Karar bulunmakta olup, işbu karara karşı dilekçe ile 2 hafta içerisinde İstinaf Başvurusunda bulunabileceğiniz hususu İHTAR ve TEBLİĞ olunur.30/04/2026
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