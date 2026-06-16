T.C. KEPSUT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/229 Esas

DAVALILAR : 1-FATMA ALTAY - 320*****764

2-HAVVA SEREN - 240*****640

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

Mahkememizin 2024/229 Esas 2025/424 Karar sayılı kararını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Mahkememizce verilen gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Şerhi: Bu zarfta Gerekçeli Karar bulunmakta olup, işbu karara karşı dilekçe ile 2 hafta içerisinde İstinaf Başvurusunda bulunabileceğiniz hususu İHTAR ve TEBLİĞ olunur.30/04/2026