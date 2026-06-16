T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLAN

Davacı Havva İpek vekili davalılar SGK ve Umudum Mesleki Eğitim Dan.Kal.Kont.Gıd.İnş.İth.İhr.Ltd.Şti aleyhine açmış olduğu 19/01/2026 tarihli dava dilekçesi ile; davacı hakkında 04/08/2012-15/11/2012 tarihleri arasında çalışıp çalışmadığının tespiti ve davalı Umudum Mesleki Eğitim Dan.Kal.Kont.Gıd.İnş.İth.İhr.Ltd.Şti tarafından sahte sigortalılığın iptalini talep ettiği, 2026/15 esasa kaydedilen davanın 19/01/2026 tarihli tensip kararı ile; davanın iş mahkemesi sıfatıyla bakılmasına, HMK 129 md.uygun cevap dilekçesi sunmak üzere HMK 317/2 md.gereğince dava dilekçesinin davalıya tebliğine ve dava dilekçesine karşı cevapların 2 haftalık kesin süre içerisinde sunulabileceği, 03/06/2026 tarihli ön önceleme tensip kararı ile HMK 139 md.gereğince taraflara ön inceleme duruşma tebliğinin gönderilmesine, HMK 140 md. gereği ön incelemenin duruşmalı yapılmasına, ön inceleme duruşma gününe kadar sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmaları gerektiği, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, davetiye tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde taraflarca dilekçelerinde gösterilen belgeleri sunmalarına, aksi halde dilekçelerinde belirtilen delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacaklarıına ve duruşmanın 06/10/2026 günü 09.00'a bırakılmasına karar verildiği, ancak davalı Umudum Mesleki Eğitim Dan.Kal.Kont.Gıd.İnş.İth.İhr.Ltd.Şti adresine yapılan tebligatların adresin yıkılmış olması ve yapılan tüm kolluk-kurum araştırmalarına rağmen ADRESİ MEÇHUL OLDUĞU ANLAŞILAN davalı hakkında mahkememizin dava dilekçesi,tensip kararı ve ön inceleme tensip kararı yönünden İLANEN tebligat yapılmasına, ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde davalıya tebliğ edilmiş sayılacağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.