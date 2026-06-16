T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/154, 2026/155, 2026/156, 2026/157, 2026/158, 2026/159, 2026/160, 2026/161, 2026/162, 2026/163, 2026/164, 2026/165, 2026/166, 2026/167, 2026/168, 2026/169, 2026/170, 2026/171, 2026/172, 2026/173, 2026/174, 2026/175, 2026/176, 2026/177, 2026/178, 2026/179

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/06/2026

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :

2026/154 Esas : Van İpekyolu Çitli Mahallesi 106 Ada 81 Parsel

2026/155 Esas : Van İpekyolu Çitli Mahallesi 106 Ada 115 Parsel

2026/156 Esas : Van İpekyolu Değirmenköy Mahallesi 102 Ada 6 Parsel

2026/157 Esas : Van İpekyolu Çitli Mahallesi 106 Ada 125 Parsel

2026/158 Esas : Van İpekyolu Değirmenköy Mahallesi 116 Ada 15 Parsel

2026/159 Esas : Van İpekyolu Değirmenköy Mahallesi 101 Ada 25 Parsel

2026/160 Esas : Van İpekyolu Değirmenköy Mahallesi 101 Ada 13 Parsel

2026/161 Esas : Van Edremit Andaç Mahallesi 127 Ada 30 Parsel

2026/162 Esas : Van Edremit Andaç Mahallesi 127 Ada 31 Parsel

2026/163 Esas : Van Edremit Andaç Mahallesi 127 Ada 29 Parsel

2026/164 Esas : Van Edremit Köprüler Mahallesi 159 Ada 99 Parsel

2026/165 Esas : Van Edremit Köprüler Mahallesi 163 Ada 66 Parsel

2026/166 Esas : Van Edremit Köprüler Mahallesi 163 Ada 68 Parsel

2026/167 Esas : Van Edremit Köprüler Mahallesi 163 Ada 100 Parsel

2026/168 Esas: Van Edremit Köprüler Mahallesi 163 Ada 114 Parsel

2026/169 Esas : Van Edremit Taşkonak Mahallesi 101 Ada 181 Parsel

2026/170 Esas : Van İpekyolu Çitli Mahallesi 106 Ada 61 Parsel

2026/171 Esas : Van İpekyolu Çitli Mahallesi 106 Ada 59 Parsel

2026/172 Esas : Van Edremit Taşkonak Mahallesi 101 Ada 103 Parsel

2026/173 Esas : Van Edremit Taşkonak Mahallesi 101 Ada 53 Parsel

2026/174 Esas : Van İpekyolu Çitli Mahallesi 106 Ada 250 Parsel

2026/175 Esas : Van İpekyolu Çitli Mahallesi 106 Ada 253 Parsel

2026/176 Esas : Van İpekyolu Değirmenköy Mahallesi 101 Ada 22 Parsel

2026/177 Esas : Van İpekyolu Değirmenköy Mahallesi 101 Ada 7 Parsel

2026/178 Esas : Van İpekyolu Değirmenköy Mahallesi 101 Ada 4 Parsel

2026/179 Esas : Van Edremit Taşkonak Mahallesi 101 Ada 106 Parsel