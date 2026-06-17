T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/54 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/54 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :İstanbul İli Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi 7634 ada 1 parsel sayılı 6.374,00 m² yüzölçümlü ARSA nitelikli ana taşınmazda A4 Blok 3. Kat 16 Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN nitelikli taşınmazın tamamıdır. Adres: Seyrantepe Mahallesi, Sarıkaya Sokak, No: 3 Kağıthane/İSTANBUL Kıymeti : 7.200.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:33

16/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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