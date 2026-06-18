T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/504 Esas

KARAR NO : 2026/138

Hakaret, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2026 tarihli ilamı ile 125/1, 86/2-1. cümle, 106/2.a, 86/1 maddesi gereğince 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Metin ve Zeynep oğlu, 05/02/1977 doğumlu, , , mah/köy nüfusuna kayıtlı YETİŞ ÖZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur.15.06.2026