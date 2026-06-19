T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2017/474-Ceza Dava Dosyası 18.06.2026

İ L A N

SANIK: NUGZAR BERIDZE, Anzor ve Gulu oğlu,31/07/1977 Khelvachauri doğumlu, ,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 10/11/2021 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık NUGZAR BERİDZE'nin üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastına dayanan kusurunun ağırlığı ile suç amaç ve saikleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 204/1.maddesi uyarınca takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığın duruşma tutanaklarına yansıyan olumsuz davranışının bulunmaması, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi göz önüne alınarak verilen cezada 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Oluşa ve takdire göre sanığa verilen cezada yasal şartları oluşmadığından ve bulunmadığından başkaca kanunen ve takdiren indirim ve artırım sebebinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

-Sanık hakkında, 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi ve 7242 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikler gözetilerek, oluşan duruma göre, TCK'nın 53/1-2-3 maddesinin UYGULANMASINA,

-Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın 2 yıldan az süreli hapis cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, dosyaya yansıyan kamunun uğradığı somut-maddi zararın olmaması, sanığın kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması ve sanığın talebi de dikkate alınarak CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.