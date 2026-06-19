T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Atütürk Mahallesi, 557 Ada, 98 Parsel, 1.kat 3 Nolu Mesken. Ana taşınma 505,00 m² yüzölçümlü `Arsa vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Her katta 2 mesken olmak üzere toplam 8 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bodrum katında daireye ait depo ve ortak alan sığınak bulunmaktadır. Konu mesken; 3+1 dir. 3 oda, açık mutfak, salon, koridor, ebv. banyo, banyo-tuvaletten oluşmaktadır. Köşe dairedir. Doğu ve güney cepheldir.1 adet balkonu bulunmaktadır. Isıtma şekli doğalgaz kombidir. Asansörü bulunmamaktadır. Meskenin net alanı 108,00 m², brüt alanı 137,00 m² dir. Hissesi tamdır. Adresi : Zafer Mah. Fen Sokak No:1 K:1 D:3 Ödemiş / İZMİR Yüzölçümü : 505 m2 Arsa Payı : 137/1218 İmar Durumu : Blok nizam 4 kat imarlıdır Kıymeti : 6.500.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Y.Planı 09.06.2006