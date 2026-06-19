Giriş Tarihi: 20.06.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ÖDEMİŞ
İCRA DAİRESİ
2026/168 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/168 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Atütürk Mahallesi, 557 Ada, 98 Parsel, 1.kat 3 Nolu Mesken. Ana taşınma 505,00 m² yüzölçümlü `Arsa vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Her katta 2 mesken olmak üzere toplam 8 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bodrum katında daireye ait depo ve ortak alan sığınak bulunmaktadır. Konu mesken; 3+1 dir. 3 oda, açık mutfak, salon, koridor, ebv. banyo, banyo-tuvaletten oluşmaktadır. Köşe dairedir. Doğu ve güney cepheldir.1 adet balkonu bulunmaktadır. Isıtma şekli doğalgaz kombidir. Asansörü bulunmamaktadır. Meskenin net alanı 108,00 m², brüt alanı 137,00 m² dir. Hissesi tamdır.
Adresi : Zafer Mah. Fen Sokak No:1 K:1 D:3 Ödemiş / İZMİR
Yüzölçümü : 505 m2
Arsa Payı : 137/1218
İmar Durumu : Blok nizam 4 kat imarlıdır
Kıymeti : 6.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Y.Planı 09.06.2006
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:10
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:10
18/06/2026
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Ayşe KARHAN
İcra Müdür Yardımcısı
41699
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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