T.C. UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/647 Esas

KARAR NO : 2025/615

Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/11/2025 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununu 79/1-b maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS ve 16.660,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE cezalandırılmasına karar verilen, Velid ve Rim oğlu, 01/01/1995 HOMS doğumlu 998*****672 kimlik numaralı. Suriye uyruklu NEVAR BIRİJAVİ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Gerekçeli Karar ve Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığının 29/12/2025 tarihli aleyhe istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla yurt genelinde traji yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, yasal süresi içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda ve istinaf talebine karşı beyanda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.18/06/2026