T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/360 Esas

KARAR NO : 2025/445

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/10/2025 tarihli ilamı ile cezası ile cezalandırılan Mohamad ve Hanaa 01/02/1989 doğumlu, HASAN ALI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar / istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 18.06.2026

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