T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Yıldırım İlçesi,Ertuğrulgazi Mahallesi, 1884 Ada, 9 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Üç Katlı Kargir Bina" olan 208,24 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Ertuğrulgazi Mahallesi, 1.Ülkü Sokak, No:90-90/1 Yıldırım/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde 90 ve 90A kapı numaralı iki bina bulunmaktadır. 90 Kapı numaralı bina 1. Ülkü Sokağa cepheli olup Zemin Kat ve 1 Normal Kattan oluşan iki katlı betonarme karkas binadır. Binanın zemin katındaki mesken fiili durumda kullanılmamakta ve bakımsız olup 1.Normal Katı mesken olarak kullanılmaktadır. Binanın zemin katındaki mesken; oda, mutfak, hol ve banyo-wc mahallerinden teşkil edilmiş olup ısıtma odun/kömür sobası ile yapılmaktadır.Zemin Katın inşaat alanı 50,00 m2 dir.Binanın 1 katındaki mesken; 2 oda, antre-mutfak ve banyo-wc mahallerinden teşkil edilmiş olup ısıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. 1. Katın inşaat alanı 50,00 m2 dir. 90/1 Kapı numaralı bina Zemin Kat ve 3 Normal Kattan oluşan dört katlı betonarme karkas binadır. Binanın zemin katı depo, diğer her katında 1 mesken olmak üzere binada 3 mesken bulunmaktadır. Arka cephesinde bahçe alanıda bulunmaktadır. Binanın Zemin Katındaki depo olarak kullanılan; 2 depo alanı bulunmaktadır. Isıtma tertibatı bulunmamaktadır. Zemin Katın inşaat alanı 40,00 m2 dir. Binanın 1. katındaki mesken salon, 3 oda, antre-hol, mutfak ve banyo-wc ile kapı önündeki balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup ısıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. 1. Katın inşaat alanı 94,00 m2 dir.Binanın 2. katındaki mesken salon, 3 oda, antre-hol, mutfak ve banyo-wc ve wc ile kapı önündeki balkon mahallerinden teşkil edilmiş ısıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. 2. Katın inşaat alanı 94,00 m2 dir. Binanın 3. katındaki mesken salon, 2 oda, hol, mutfak, banyo, wc ve arka cephe balkon ile kapı önündeki balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup, ısıtma doğalgaz soba sistemi ile yapılmaktadır. 3. Katın inşaat alanı 94,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mah. 1884 Ada, 9 Parsel Yüzölçümü : 208,24 m2 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Blok Nizam, 2 Kat Konut Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 9.181.632,00 TL KDV : %20