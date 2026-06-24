Giriş Tarihi: 25.06.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
BURSA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/74 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Yıldırım İlçesi,Ertuğrulgazi Mahallesi, 1884 Ada, 9 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Üç Katlı Kargir Bina" olan 208,24 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Ertuğrulgazi Mahallesi, 1.Ülkü Sokak, No:90-90/1 Yıldırım/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde 90 ve 90A kapı numaralı iki bina bulunmaktadır. 90 Kapı numaralı bina 1. Ülkü Sokağa cepheli olup Zemin Kat ve 1 Normal Kattan oluşan iki katlı betonarme karkas binadır. Binanın zemin katındaki mesken fiili durumda kullanılmamakta ve bakımsız olup 1.Normal Katı mesken olarak kullanılmaktadır. Binanın zemin katındaki mesken; oda, mutfak, hol ve banyo-wc mahallerinden teşkil edilmiş olup ısıtma odun/kömür sobası ile yapılmaktadır.Zemin Katın inşaat alanı 50,00 m2 dir.Binanın 1 katındaki mesken; 2 oda, antre-mutfak ve banyo-wc mahallerinden teşkil edilmiş olup ısıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. 1. Katın inşaat alanı 50,00 m2 dir. 90/1 Kapı numaralı bina Zemin Kat ve 3 Normal Kattan oluşan dört katlı betonarme karkas binadır. Binanın zemin katı depo, diğer her katında 1 mesken olmak üzere binada 3 mesken bulunmaktadır. Arka cephesinde bahçe alanıda bulunmaktadır. Binanın Zemin Katındaki depo olarak kullanılan; 2 depo alanı bulunmaktadır. Isıtma tertibatı bulunmamaktadır. Zemin Katın inşaat alanı 40,00 m2 dir. Binanın 1. katındaki mesken salon, 3 oda, antre-hol, mutfak ve banyo-wc ile kapı önündeki balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup ısıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. 1. Katın inşaat alanı 94,00 m2 dir.Binanın 2. katındaki mesken salon, 3 oda, antre-hol, mutfak ve banyo-wc ve wc ile kapı önündeki balkon mahallerinden teşkil edilmiş ısıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. 2. Katın inşaat alanı 94,00 m2 dir. Binanın 3. katındaki mesken salon, 2 oda, hol, mutfak, banyo, wc ve arka cephe balkon ile kapı önündeki balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup, ısıtma doğalgaz soba sistemi ile yapılmaktadır. 3. Katın inşaat alanı 94,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mah. 1884 Ada, 9 Parsel Yüzölçümü : 208,24 m2 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Blok Nizam, 2 Kat Konut Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 9.181.632,00 TL KDV : %20
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:16 Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:16
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:16 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:16
17/06/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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