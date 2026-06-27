BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/347 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 12:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satışa konu taşınmazTam Hisse ile HA** oğlu Borçlu EM** KU** adına kayıtlıdır.Barakfakih Mah. Dere Sok. No.10Kestel/BursaTaşınmaz kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Bursa İl Merkezi kabul olunan Heykel'in 21 km doğusunda, Ankara Yolu Caddesi'nin 2.700 m kuzeyinde, Bursa Çevre Yolunun 800 m kuzey doğusunda, Kestel İlçe merkezine 7 km kuzey doğusunda,eski köy merkezinin 3.500 m güney doğusunda, Barakfakih Mah. de tali nitelikli Dere Sokak'a cepheli konumdadır. Parselin cepheli olduğu, Dere Sokak'ın 2025 Yılı Arsa Rayiç Değeri 699,82 TL/m2 dir. Parsel üzerinde zemin kat ve 1.kattan müteşekkil, 2 daireli konut amaçlı bir yapı mevcuttur. Zemin kat dairesinde, antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 adet balkon, 1.kat dairesinde, antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve 4 adet balkon mevcuttur. Zemin katta daireye bitişik 40 m2 alanında bir sundurma ve çatı terasında üzeri kapalı dört bir yanı açık bir teras mahalli mevcuttur.*Dairelerde dış kapı çelik, iç kapılar akrilik, pencereler pvc doğramadır. Döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır. Mutfaklarda zemin kat dairesinde mermerit tezgah ve akrilik dolap, 1.kat dairesinde çimstone tezgah ve akrilik dolap mevcuttur. Banyolarda duşa kabin, klozet ve hilton tipi lavabo mevcuttur. Isıtma doğalgaz kombi sistemdir. Yapı alanı iki katta toplam 240 m2 dir. Cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçilmemiştir. Yapı yıpranma payını % 25 olarak belirlemekteyiz. Taşınmaz fiili yerleşim mahallinde yer almakta olup, belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.13.694.400,00 TL (Taşınmazın arsa ve yapı dahil tam hissesinindeğeri)%20Banka lehine ipotek ve ve icrai hacizler vardır

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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