T.C.

ENEZ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/405 Esas İLANDIR

Mahkememizde görülmekte olan TMK m. 713 uyarınca Tapu İptali ve Tescil(Yeni Arazi oluşumundan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Dava konusu Edirne ili, Enez ilçesi, Küçükevren köyü,167 ada 3 parsele (eski haliyle 6 pafta 324 parsel) ve " Edirne ili, Enez ilçesi, Küçükevren köyü,167 ada 4 parsel sayılı taşınmazlara hak sahibi olduğunu ileri sürebilecek kişilerin 3 ay içerisinde mahkememize itiraz edebilecekleri hususu İLAN olunur.

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