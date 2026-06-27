Giriş Tarihi: 28.06.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/346 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/346 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : İzmir İl, Narlıdere İlçe, SAHİLEVLERİ Mahalle/Köy, 8 Ada, 96 PARSEL ARSA nitelikli taşınmaz İzmir İl, Narlıdere İlçe, SAHİLEVLERİ mah. 8 ada 100 parsel arsa nitelikli taşınmaz
Adresi : Sahilevleri Mah. Aktaş Sok. No:3 Narlıdere/İzmir
Yüzölçümü : 156,59 m2
Kıymeti : 37.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 15:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 15:00
26/06/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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