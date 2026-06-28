T.C.

MALATYA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/400 Esas 26.06.2026

Konu :

İ L A N

T.C. MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Mahkememizden verilen; 2-Taraflardan birinin 6100 sayılı HMK kanunun 11. Maddesi uyarınca ölenin son yerleşim yeri olduğundan mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, DAVANIN USULDEN REDDİNE, Dosyanın görevli ve yetkili SİLİFKE ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNE GÖNDERİLMESİNE, ilişkin hüküm özetinin Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere davalı Esengül Akgün ve Suna KARATAŞ'a 7201 sanıyı tebligat kanunun 28. Maddesi kapsamında ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02499055