T.C. MUDANYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/298 Esas

KARAR NO : 2025/299

Kadına Karşı Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/09/2025 tarihli ilamı ile 106/1-2.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan İshak ve Gülbahar oğlu, 06/10/1972 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı TEKİN FIRAT tüm aramalara rağmen bulunamamıştır, Uyap sisteminden yapılan kontrollerde yurt içi adresi olmadığı, yine uyap sisteminden yapılan sorgulamada yurt dışı adresine iki defa konsolosluk aracılığıyla tebliğ işlemi yapılmak üzere yazılan müzekkereye olumsuz yanıt verildiği, istinabe yolu ile alınan savunmasında belirttiği adresine de konsolosluk aracılığıyla yapılan tebligatın olumsuz sonuçlandığı görülmekle mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GENEL KATEGORİ (YURT DIŞI) İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememiz gerekçeli kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğine, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.06.2026

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