T.C.

YAHYALI

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/431 Esas 17.06.2026

İLAN

Mahkememizden verilen 30/05/2024 tarih 2023/431 Esas 2024/250 Karar sayılı ilamla;

-Davanın KABULÜ İLE,

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1-Davanın KABULÜ ile,

2-A-Dava konusu Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Süleymanfakılı Mahallesi, 118 ada, 528 parselde kayıtlı taşınmazın 62,90 m² lik kısmının pilon yeri olarak, tapu kaydının iptali ile "Maliye Hazinesi" adına üzerindeki tüm takyidatlardan ve şerhlerden arî olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

B- Dava konusu Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Süleymanfakılı Mahallesi, 118 ada, 528 parselde kayıtlı taşınmazın 2.004,78 m² lik kısmı üzerinde "Maliye Hazinesi" lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLE TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3- Dava konusu Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Süleymanfakılı Mahallesi, 118 ada, 528 sayılı parselde kayıtlı taşınmazın toplam 2.067,68‬ m²'lik kısmın kamulaştırma ve pilon yeri bedelinin 14.458,02 TL olduğunun TESPİTİNE

4- Mahkememizce tespit edilen ve davacı kurum tarafından Yahyalı Vakıfbank Şubesine hak sahibi/ sahipleri adına depo edilen kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 14/10/2023 tarihinden karar tarihi olan 30/05/2024'e kadar geçen süre için "Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz" oranı uygulanmak sureti ile kararın kesinleşmesi beklenmeksizin davalı/davalılara tapu maliklerine veraset ilamlarındaki ve tapu kaydındaki hisseleri oranında kayıtsız ve şartsız olarak derhal ödenmesi için Vakıf bank Yahyalı Şubesine müzekkere yazılmasına,

5- Taşınmaz üzerinde beyan, şerh, ipotek, haciz vb. takyidatlar var ise kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

6- Kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereği kesin olduğundan kararın ifası ve tescil işlemlerinin yapılması için Yahyalı Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına, yazılan müzekkereye karar suretinin ve fen bilirkişisi raporunun eklenmesine,

7- Fen bilirkişisi Abdullah Memnun, gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi Mustafa İpek ve ziraat mühendisi bilirkişi Ozan Arslaner'in 29/02/2024 tarihli raporu ile ekindeki fen bilirkişi Abdullah Memnun tarafından düzenlenen krokinin kararın eki sayılmasına,

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen 41959622738 TC kimlik nolu Fatih Topuz'a kararın ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 Haftalık kesin süre içinde mahkememize sunulacak ya da başka yer mahkemesi kanalı ile mahkememize gönderilecek dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulabileceği verilen karar istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine dair işbu ilan karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliği olunur.

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