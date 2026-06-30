T.C. ANKARA 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/118 Esas

Karar No: 2026/16 Karar

İLAN

1-Her ne kadar sanıklar hakkında konut dokunulmazlığını ihlal etme suçunu işlediklerinden bahisle TCK'nun 116/1, 119/1-c, 53. maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de, sanıkların kullandıkları suça konu evin boş olduğu mesken olarak kullanılmadığının anlaşıldığı, bu durumda sanıkların eylemlerinin TCK'nun 154/1. maddesinde tanımlanan hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturduğu, TCK'nun 154/1. maddesinde tanımlanan suçun şikayete tabi olduğu, mağdurun 20/01/2026 tarihli duruşmada şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla TCK'nun 73/4 ve CMK'nun 223/8. maddeleri gereğince sanıklar hakkında açılan kamu davasının AYRI AYRI DÜŞÜRÜLMESİNE,

2-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Çary ve Arzygul oğlu, 05/08/1996 TÜRKMENİSTAN doğumlu.Ahmet Ovezgeldıyev, Çary ve Arzygul oğlu, 03/05/1990 TÜRKMENİSTAN doğumlu. Arslan Ovezgeldıyev, Bashım ve Amangozel oğlu, 06/01/1996 TKM doğumlu. Bayram Ashyrov' e İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna,

karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 20/06/2026

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