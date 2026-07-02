T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/859-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

SUÇTAN ZARAR GÖREN: HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

SANIK: AVAGIAN GURGEN,

SANIK: AVTANDILI MGELADZE,

SANIK: BEKA KALANDADZE, Eldar ve Tsıra oğlu,

SANIK: NUKRI DIASAMIDZE, Tengız ve Nıno oğlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 02/08/2023 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak, Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan her ne kadar Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21/07/2023 tarihli ve 2023/692 esas sayılı iddianamesi ile Mahkememiz nezdinde kamu davası açılmış olsa da; iddianamedeki anlatım ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 17/2 maddesi uyarınca davaya bakma görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 3, 4 ve 5. maddeleri gereği Mahkememizin Görevsizliğine,

Karar kesinleştiğinde dosyanın görevli ve yetkili Artvin Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilmesine

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.