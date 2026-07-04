T.C. ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Mahkememiz dosyasından 29/12/2024 tarihinde vefat eden ve mirasının mirasçıları tarafından reddedildiği tespit ve tescil edilen, Yozgat İli Sarıkaya İlçesi Kürkçü Mahallesi/Köyü 67 cilt 1 hane no da nüfusa kayıtlı 01/01/1959 doğumlu Mustafa Kemal ve Menduha'dan olma 53263674242 TC kimlik no'lu müteveffa MERAL PINARBAŞI'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine, tereke tasfiye memuru olarak Av. NEVZAT TOKAT'ın atanmasına karar verilmiş olup TMK'nun 620, 621 ve 634 maddeleri gereğince terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından,

Murisin kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin alacak ve borçlarını ikinci ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02479199