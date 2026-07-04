Giriş Tarihi: 05.07.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
BURSA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/187 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/187 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi 2688 Ada 112 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bahçe" olan 3.170,76 m2 yüzölçümündeki taşınmaz sulu arazi olup, taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı,orta bünyeli, derin profillidir. Taşınmaz düz durumda olup erozyon problemi ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum bulunmamaktadır. Taşınmaz Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi sınırlarında olup taşınmaza her mevsim ulaşım sağlanabilmektedir.Taşınmazın etrafının genellikle tarım arazileri ile çevrili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz, elektrik, içme suyu, doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ile ulaşım, çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi 2688 Ada 112 Parsel Yüzölçümü : 3.170,76 m2 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Kıymeti : 11.097.660,00 TL KDV : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:44 Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:44
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:44 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:44
|
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi 2697 Ada 22 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Ev ve Avlu" olan 155,38 m2 yüzölçümündeki taşınmaz İsabey Mahallesi içerisinde bulunmaktadır.Taşınmazın İyigün sokağa cephesi bulunmaktadır. Tapu kaydında Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak bir ev olduğu belirtilse de fiiliyatta parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın çevresinde 1-2 katlı yapılar bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi: Bursa İli Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi 2697 Ada 22 Parsel Yüzölçümü : 155,38 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kısmen Bitişik Nizam-2 kat, Hmax=6.50 metre yapılaşma koşullu Konut Alanı kısmen T-13 Rumuzlu Ticaret Alanında kalmaktadır. Ayrıca 2697 ada 22 parsel sayılı taşınmaz Tarihi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Kıymeti : 1.864.560,00 TL KDV : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:44 Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:44
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 11:44 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 11:44
02/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02503738