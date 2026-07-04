T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi 2688 Ada 112 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bahçe" olan 3.170,76 m2 yüzölçümündeki taşınmaz sulu arazi olup, taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı,orta bünyeli, derin profillidir. Taşınmaz düz durumda olup erozyon problemi ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum bulunmamaktadır. Taşınmaz Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi sınırlarında olup taşınmaza her mevsim ulaşım sağlanabilmektedir.Taşınmazın etrafının genellikle tarım arazileri ile çevrili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz, elektrik, içme suyu, doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ile ulaşım, çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi 2688 Ada 112 Parsel Yüzölçümü : 3.170,76 m2 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Kıymeti : 11.097.660,00 TL KDV : %10