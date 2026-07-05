ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALESİ İLANI

Çankırı Devlet Hastanesi Kantin-Kafeterya Kiralama İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenina) Adresi : Çankırı Devlet Hastanesi Kırkevler Mahallesi Kastamonu caddesi N0:236 MERKEZ/ÇANKIRI

b) Telefon ve faks numarası : 3762132727 376 2138966

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği adres (varsa) Çankırı Devlet Hastanesi Kırkevler Mahallesi Kastamonu caddesi N0:236 (Satınalma birimi ) ÇANKIRI

2-İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çankırı Devlet Hastanesi Kantin-Kafeterya Kiralama İşi

Bahçe 240 m2alan (165 m² kapalı , 75 m² açık )

Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde Özel Şartlar ve Genel Şartlar Şartnamesinden ulaşılabilir.

b) İşin Yapılacağı yer : Çankırı Devlet Hastanesi Bahçesinde bulunan Kantinc) Teslim tarihi ve süresi: 24 Ay (2 Yıl) 01/09/2026 tarihinden 31/08/2028 tarihine kadardır.

d)Tahmin Edilen Kira Bedeli :Kira Tespiti Komisyonca belirlenen Tahmin Edilen Bedel: 12 aylık tahmini kira bedeli 10.220.000,00 TL (On milyon iki yüz yirmi bin lira)3- İhalenina) Yapılacağı yer Çankırı Devlet Hastanesi Kırkevler Mahallesi Kastamonu caddesi N0:236 Çankırı (Toplantı Salonu) b) Tarihi ve saati : 31.07.2026 :10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a)Geçici teminatı %15 oranı 1.533.000,00 TL (Yirmi İki Bin Türk Lirası) tutarı Çankırı Devlet hastanesi Türkiye Halk Bankası Çankırı Şubesi TR330001200964600005000028 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Teminat Mektubu verilecekse geçerlilik süresi en az 20/10/2026 tarihine kadar olacaktır.

b) Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdanı veya tasdikli bir örneği ve Türkiye'de adres göstermek için Nüfus müdürlüğünden onaylı veya E-devlet üzerinden alınmış adres belgesi.

-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

e) İhale dokümanı satın alındığına dair belge ve dekontunun ihale dosyasında sunacaklardır.

f)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Çankırı Devlet Hastanesi satınalma odasında (Kırkevler Mahallesi Kastamonu caddesi N0:236 ÇANKIRI) Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir ve tutarı Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye Halk Bankası Çankırı Şubesi TR330001200964600005000028 IBAN numaralı hesabına 500,00 (Beş Yüz)TL yatırarak temin edilebilir.

9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37 inci maddesi ile 47 nci maddelerine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

10. İstekliler tekliflerini, açık teklif usulü ile vereceklerdir. Her artırma yıllık kira bedeli üzerinden verilecektir. İhale Komisyonunun kararı ile son teklif yazılı alınacak, bu teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Op.Dr.Yüksel SAYIN

Başhekim.

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