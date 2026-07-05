İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN İŞ YERLERİNE AİT EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE İDARECE UYGUN GÖRÜLEN İLGİLİ TESİSLERE TAŞINMASI İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

İHALE İLANI

Madde 1- İhalenin Konusu: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan fabrika ve iş yerlerinin tehlikeli olmayan evsel nitelikli sanayi atığının bertaraf sahalarına taşınması işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa (35/a mad.) göre ''Kapalı Teklif Usulü'' ile şartnamesi uyarınca ihale yolu ile 1 (bir) yıl süreyle yaptırılmak üzere ihaleye çıkartılacaktır.



İşin Adı İlçemiz sınırları içerisinde bulunan iş yerlerine ait evsel katı atıkların toplanması ve idarece uygun görülen ilgili tesislere taşınması işinin kiraya verilmesi İlçe Çayırova

Mahalle

İlçe Geneli Nevi İlçemiz sınırları içerisinde bulunan fabrika ve iş yerlerinin tehlikeli olmayan evsel nitelikli sanayi atığının bertaraf sahalarına taşınması İşin Süresi 1 (bir) Yıl

Muhammen Bedel Aylık 6500 adet konteyner boşaltımı hesabıyla aylık KDV Hariç 2.736.500,00 TL, Yıllık 32.838.000,00 TL muhammen bedel olarak kabul edilmiştir.

Takribi 750-800 Lt'lik her bir konteynerin boşaltım ücreti olarak 421,00 TL + KDV bedeli konteyner sahibine tahakkuk ederek firmadan tahsil etmek. Yüklenici her ayın sonunda tahakkuk ettirdiği boşaltım ücretinin %10'undan aşağı olmamak üzere ihale sonucu ortaya çıkacak oran üzerinden tahakkuk edecek payı belediyeye ödenmesi. Geçici Teminat Miktarı 985.140,00 TL (1 yıllık muhammen bedel üzerinden %3) Encümen Kararı 29/06/2026 Tarih ve 2026/588 No'lu Karar. Kıymet Tak. Kom. Rap. 19/06/2025 Tarihli Rapor İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca 35/A Kapalı Teklif Usulü İhale İlan Şekli Resmî Gazete-Gazete İlanı ve Internet Haber Sitesi-Kurum İnternet Sayfası İhale ilan âdeti 2 Defa İhale tarih/saati

Şartname ve Ekleri 20/07/2026 Tarih, Saat:14:00 da

Temizlik İşleri Müdürlüğünden 4.000,00 TL karşılığında temin edilecektir. Ayrıca Müdürlükte bedelsiz görülebilir. İhale Komisyonu İhalenin Yapılacağı Yer Çayırova Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odası İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393- 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi

Madde 2- Yaptırılacak İş

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

MADDE 3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, hizmet referansına ait belgeleri sunmak, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeleri sunmak ve bu belgelerin taşınması gereken kriterleri sağlamak, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur. İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarihi 20/07/2026 ve saat 14:00'a kadar Çayırova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini (ihale komisyonuna) vermeleri gerekmektedir.

A - Gerçek kişi olması halinde:

1.T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri (ikametgâh) belgeleri. (e-Devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2. Noterden alınmış imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

4. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

5. EK-3; Şartname ve Ekleri Dokümanının Kabulü ayrıca doldurularak imzalanacaktır.)

6. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

7. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (Yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

8. Tebligat için yazılı adres beyanı (Beyanda telefon, var ise faks ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

9. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

10.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B- Tüzel kişi olması halinde:

1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.

2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

4. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri.

5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

7. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

8. EK-3; Şartname ve Ekleri Dokümanının Kabulü ayrıca doldurularak imzalanacaktır.)

9. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

10. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

11. Tebligat için yazılı adres beyanı (Beyanda telefon, var ise faks ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

13. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu Maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

D- Hizmet Referansı, Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşınması Gereken Kriterleri:

İstekli tarafından;

İhaleye teklif verecek isteklilerin, aşağıdaki şartları birlikte sağlaması zorunludur:

A. Hizmet Referansı (Tecrübe):

1. İstekli, ihale ilan tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kamuda veya özel sektörde, en az 6 ay ve en az muhammen bedelin %80'i oranında evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması işine ilişkin olarak en az 350 (üç yüz elli) farklı işyeri, işletme veya kuruma hizmet vermiş olduğunu tevsik etmek zorundadır.

2. Belediye nezdinde gerçekleştirilen işlerde, hizmet verilen işyeri/işletme sayısının sözleşme kapsamından veya ilgili idarece düzenlenmiş resmî belgelerden anlaşılması halinde, sözleşme ve/veya ilgili resmî belgeler yeterli kabul edilecektir.

3. Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde ise hizmet verilen her bir işyeri/işletme sayısı; sözleşmeler ve faturaların mali müşavir onaylı suretlerini, ilgili işletmelerden alınacak yazılar veya idarece uygun görülecek diğer belgeler ile tevsik edilecektir.

4. Bu maddede belirtilen belgelerin teklif dosyası kapsamında fiziki veya elektronik ortamda sunulması zorunlu olup, belgelerini sunmayan veya yeterli iş deneyimini tevsik edemeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bu şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

B. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

1. İstekli, 2025 yılında elde ettiği toplam yıllık cironun en az 65.000.000,00 TL (Altmış Beş Milyon Türk Lirası) olduğunu; vergi dairesince onaylanmış gelir tablosu veya yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış mali belgeler ile tevsik etmek zorundadır.

2. Bu maddede belirtilen ekonomik ve mali yeterlik şartlarını sağlayamayan veya gerekli belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 4- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:

İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının Gazete İlanı ve İnternet Haber Sitesi'nde yayınlandığı tarihten sonra, teminatını Çayırova Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırarak, ya da Banka Teminat Mektubunu banka teyit yazısı ile birlikte vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve Teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 20/07/2026 tarih, Saat 14:00'a kadar Çayırova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.(Kargo ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.)

Madde 5- İhale Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 7- İdare ihale gününe kadar ilan edilen işin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 8- 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6'ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine ihale yapılmış bulunur ise ihale bozulur. Teminat bütçeye irat kaydedilir.

Madde 9- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

Madde 10- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Seyhan DÜNMEZ

Belediye Başkan Vekili

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