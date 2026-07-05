T.C.

KÜTAHYA

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/608 Esas

İ L A N

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/10/2025 tarihli ilamı ile mahkumiyet kararı verilen dosyada sanık (Bican ve Yeter oğlu, 06/01/1974 BAYBURT doğumlu, 54910647916 TC kimlik nolu) Mustafa ÇINAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararın gazetede ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE, kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya Mahkememiz katibine bulunulacak beyan ile, 5271 sayılı CMK'nın 272 ve 273 maddeleri uyarınca resen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 02.07.2026

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