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TİREBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/230 Esas

KARAR NO : 2026/229

Miras bırakan Asiye Hacıalioğlu'na ait Vasiyetnamenin açılıp okunması neden ile mahkememizden verilen karar gereğince,

Tirebolu Noterliğince 15/04/2015 tarih ve 01791 yevmiye numaralı düzenlenmiş bulunan, Giresun ili, Espiye ilçesi, Adabük Mahallesi, Cilt No: 1, Hane No: 210'da nüfusa kayıtlı İlyas ve Bülbül den olma, 01/07/1930 doğumlu, 44509174138 T.C. Nolu ASİYE HACIALİOĞLU'na ait vasiyetnamenin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE, dair karar 44842179302 T.C. Nolu mirasçı ÖMER HACIALİOĞLU'na tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02502014