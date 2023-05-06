ELAZIĞ AĞIN SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ELAZIĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.96 1.109
|
%0 0
%35.51 668
|
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.61 2.754
|
%0 0
%24.28 921
|
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%73.08 5.069
|
%0 0
%24.25 1.682
|
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%80.97 7.227
|
%0 0
%15.96 1.424
|
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48 7.568
|
%0 0
%50.23 7.920
|
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.66 3.135
|
%0 0
%25.45 1.129
|
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.91 16.838
|
%0 0
%18.68 3.986
|
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.6 3.849
|
%0 0
%33.01 1.998
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.84 181.277
|
%0 0
%28.97 79.758
|
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%86.7 9.450
|
%0 0
%11.09 1.209
|
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.61 3.822
|
%0 0
%21.15 1.069