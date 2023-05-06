Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ELAZIĞ AĞIN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
1.109 oy %58.96
668 oy %35.51

ELAZIĞ AĞIN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ELAZIĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.96 1.109
%0 0
%35.51 668
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.61 2.754
%0 0
%24.28 921
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.08 5.069
%0 0
%24.25 1.682
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.97 7.227
%0 0
%15.96 1.424
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48 7.568
%0 0
%50.23 7.920
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.66 3.135
%0 0
%25.45 1.129
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.91 16.838
%0 0
%18.68 3.986
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.6 3.849
%0 0
%33.01 1.998
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.84 181.277
%0 0
%28.97 79.758
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%86.7 9.450
%0 0
%11.09 1.209
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.61 3.822
%0 0
%21.15 1.069
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 2,219 | Katılım Oranı: %86.98
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.961,109 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %35.51668 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.2198 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.326 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,285 | Katılım Oranı: %86.26
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.471,141 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.76486 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %10.6200 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.9136 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.0620 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.214 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,488 | Katılım Oranı: %76.89
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.921,086 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.37757 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.7132 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı