Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ELAZIĞ MADEN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.849 oy %63.6
1.998 oy %33.01

ELAZIĞ MADEN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ELAZIĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.96 1.109
%0 0
%35.51 668
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.61 2.754
%0 0
%24.28 921
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.08 5.069
%0 0
%24.25 1.682
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.97 7.227
%0 0
%15.96 1.424
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48 7.568
%0 0
%50.23 7.920
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.66 3.135
%0 0
%25.45 1.129
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.91 16.838
%0 0
%18.68 3.986
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.6 3.849
%0 0
%33.01 1.998
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.84 181.277
%0 0
%28.97 79.758
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%86.7 9.450
%0 0
%11.09 1.209
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.61 3.822
%0 0
%21.15 1.069
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 7,554 | Katılım Oranı: %82.83
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.63,849 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %33.011,998 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.79169 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.5936 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,433 | Katılım Oranı: %80.22
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.354,259 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %21.411,395 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.76506 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.59299 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6844 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2114 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,445 | Katılım Oranı: %68.87
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.774,960 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %19.331,355 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.9694 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı